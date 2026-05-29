Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Maturanti se vraćali sa proslave, jedan od njih poginuo

29.05.2026 12:49

Foto: MUP Hrvatske

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 2:15 dogodila u mjestu Gornja Reka kod Jastrebarskog. Do nesreće je došlo nakon što je automobil sletio sa kolovoza, pri čemu su još tri osobe povrijeđene.

U nesreći je život izgubio 18-godišnji putnik s karlovačkog područja, učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, objavio je lokalni medij Jaska Online.

Tragedija se, kako navode, dogodila nakon maturske večeri.

Nesreća se dogodila krivini zavoju uz most u blizini objekta u kojem se već godinama održava matursko veče jaskanskih srednjoškolaca.

U automobilu su bile ukupno četiri osobe, a tjelesne povrede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško povrijeđena.

