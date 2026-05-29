Oprez: Ako vozite ovaj automobil, na meti ste lopova

29.05.2026 11:20

Фолксваген
Foto: Pixabay/Egroe

Vozila marke Folksvagen prošle su godine bila najčešća meta kradljivaca automobila na području Republike Srpske, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Tokom 2025. godine policiji je prijavljeno ukupno 51 krivično d‌jelo koje se odnosi na krađu vozila, što predstavlja procenat radnog porasta od 6,3 odsto u odnosu na godinu ranije.

Kada je riječ o rasvijetljenosti ovih slučajeva, statistika pokazuje da su u trenutku prijave samo tri krađe počinile poznate osobe, dok je preostalih 48 d‌jela izvršeno od strane nepoznatih počinilaca.

Operativnim radom na terenu policijski službenici su naknadno uspjeli da rasvijetle 40 krivičnih d‌jela počinjenih u prošloj godini, dok je nerasvijetljeno ostalo još osam d‌jela na čijem pronalasku se i dalje intenzivno radi.

U istom periodu pronađeno je i stvarnim vlasnicima vraćeno ukupno 48 vozila, što je identičan broj kao i godinu dana ranije. Među ovim pronađenim automobilima, 31 je ukraden na teritoriji Republike Srpske, osam ih je otuđeno na području Federacije Bosne i Hercegovine, dok je za preostalih devet vozila potragu raspisao Interpol.

Pored Folksvagena, koji ubjedljivo drži prvo mjesto po atraktivnosti među lokalnim kradljivcima, na meti lopova u Republici Srpskoj najčešće se nalaze i drugi poznati brendovi njemačke auto-industrije, među kojima se posebno izdvajaju Opel, BMW i Mercedes, piše InfoBijeljina.

