Zvezda se dogovorila sa Sašom Obradovićem

KK Crvena zvezda i Saša Obradović sporazumno su raskinuli ugovor i prema tom dogovoru klub više nema finansijskih obaveza prema bivšem treneru.

Crveno-bijeli su saopštili da je predsjednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa smijenjenim šefom struke.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je predsjednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora. Prema tom dogovoru, od okončanja posla u našem klubu, KK Crvena zvezda Meridianbet neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću", saopštili su iz Zvezde i dodali:

"Klub i predsjednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju našem dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora".

Saša Obradović bio je trener Zvezde u tek završenom drugom mandatu od početka oktobra do kraja maja. Sa crveno-bijelima je osvojio Kup Radivoja Koraća, vodio ih do plasmana u plej-in Evrolige, a sezona je završena porazima u polufinalu ABA lige protiv Partizana (0-2) Poslije tog neuspjeha i uzastopnih poraza u vječitim derbijima Obradović je smijenjen.

Crveno-bijeli se sada okreću takmičenju u Košarkaškoj ligi Srbije, u kojoj će u petak od 20 časova igrati u polufinalu protiv Spartaka u hali Čair u Nišu. Trener Zvezde na tom meču kao i na eventualnom finalu biće Milan Tomić, sportski direktor kluba.

"KK Crvena zvezda Meridianbet će o daljim aktivnostima blagovremeno obavještavati javnost isključivo i jedino na zvaničnim platformama kluba", navedeno je u saopštenju Zvezde.