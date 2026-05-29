Ohladite pivo za dva minuta uz ovaj genijalan trik

Da li postoji nešto dosadnije od željnog čekanja da se vaše vino ili pivo ohladi? Možda postoji, ali srećom postoji trik kojim možemo ubrzati rješavanje te drame.

Da biste ohladili limenku (ili flašu) piva, vina ili soka za jako kratko vrijeme, sve što vam je potrebno je činija vode, leda i soli, piše "Punkufer.hr".

Sipajte hladnu vodu u činiju i dodajte led. Dodajte nekoliko kašika soli da biste ubrzali proces hlađenja, dobro promiješajte i stavite limenku ili neku drugu željenu stvar unutra.

Za nešto više od dva minuta, imaćete ohlađeno piće za koje ćete nazdraviti ovim trikom.