Hlađenje bez velikih računa za struju: Kako pravilno podesiti klima uređaj?

Kada krenu topliji dani, mnogi odmah spuštaju temperaturu na klimi kako bi što prije rashladili prostor. Ipak, stručnjaci upozoravaju da preniska podešavanja ne znače nužno i brže hlađenje, već često samo veći račun za struju i dodatno opterećenje uređaja.

Pravilno podešavanje klime može napraviti veliku razliku – i za udobnost u domu i za potrošnju energije.

Koja temperatura je idealna dok ste kod kuće?

Stručnjaci savjetuju da klima tokom toplijih dana bude podešena između 22 i 26 stepeni, u zavisnosti od toga koliko vam prija rashlađen prostor.

Ako niste sigurni koja temperatura vam najviše odgovara, preporuka je da krenete od 26 stepeni, pa po potrebi postepeno spuštate temperaturu za jedan stepen dnevno dok ne pronađete idealnu mjeru.

Prevelika razlika između spoljne i unutrašnje temperature može izazvati umor, glavobolju i osjećaj težine u organizmu.

Kako podesiti klimu kada niste kod kuće?

Mnogi ostavljaju klimu da radi cijeli dan čak i kada nema nikoga u stanu, ali stručnjaci tvrde da to nepotrebno povećava potrošnju struje.

Umjesto toga, savjetuje se da temperaturu podignete za nekoliko stepeni dok ste odsutni. Tako će prostor ostati dovoljno rashlađen da se ne stvara vlaga, ali klima neće raditi punim kapacitetom.

Kada se vratite kući, dovoljno je da temperaturu vratite na uobičajeno podešavanje.

Da li niža temperatura brže rashlađuje prostor?

Jedna od najčešćih grešaka jeste spuštanje klime na minimum čim uđemo u vruć stan. Međutim, klima neće rashladiti prostor ništa brže ako je podesite na 16 umjesto na 24 stepena.

Uređaj radi istim tempom, samo će duže ostati uključen, što povećava potrošnju energije.

Zbog toga stručnjaci preporučuju korišćenje programabilnih termostata ili pametnih klima uređaja koji mogu automatski da uključe hlađenje prije vašeg dolaska kući.

Koliko stepeni je najbolje za spavanje?

Tokom noći većini ljudi prijaju nešto niže temperature nego tokom dana. Stručnjaci za san navode da je za kvalitetan odmor najprijatnija temperatura između 16 i 19 stepeni.

Ipak, mnogi tokom noći temperaturu podižu za nekoliko stepeni kako bi smanjili potrošnju struje, posebno jer su spoljne temperature tada niže.

Kako dodatno rashladiti stan bez veće potrošnje?

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da prostor ostane prijatan čak i bez stalnog rada klime.

Tokom najtoplijeg dijela dana držite spuštene roletne i zavese

Provjetravajte stan rano ujutru i kasno uveče

Izbjegavajte korišćenje rerne i šporeta tokom najveće vrućine

Zatvorite prozore i vrata kako hladan vazduh ne bi izlazio

Koristite plafonske ili samostojeće ventilatore za bolju cirkulaciju vazduha

Vlažnost vazduha pravi veću razliku nego što mislite

Nije važna samo temperatura, već i nivo vlage u prostoru. Kada je vazduh previše vlažan, stan deluje toplije i zagušljivije čak i kada klima radi.

Idealna vlažnost vazduha u domu trebalo bi da bude između 30 i 50 odsto. Klima prirodno smanjuje vlagu, ali u veoma sparnim danima može pomoći i odvlaživač vazduha.

Zašto mnogi prelaze na pametne termostate?

Sve više domaćinstava koristi pametne termostate koji automatski regulišu temperaturu tokom dana. Oni omogućavaju da klima radi manje kada niko nije kod kuće, a da prostor bude rashlađen taman pred vaš dolazak.

Na taj način postiže se bolji balans između prijatne temperature i manje potrošnje električne energije.

