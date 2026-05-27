Uz ovu svakodnevnu namirnicu dno vaše tave će biti kao novo: Trik koji uklanja tvrdokornu masnoću

Jeste li primijetili sloj masnoće na dnu vaših tava? Možda ste pokušali ribati ili dugo namakati u deterdžentu, ali ako ništa nije pomoglo da se poboljša izgled vaše tave, postoji sredstvo za čišćenje koje vjerovatno imate u kući.

Riječ je o kečapu, istom začinu koji se savršeno slaže s pomfritom i hamburgerima, a koji se pokazuje i kao neočekivano sredstvo za čišćenje domaćinstva koje može oživjeti čak i najprljavije lonce i tave.

Ostaci ulja, prolivenih umaka, šećernih sirupa i druge hrane mogu se slijevati niz tave, uzrokujući nakupljanje naizgled neprobojnog sloja prljavštine i nečistoće na donjoj strani. To je prirodan dio životnog vijeka tave, ali ne mora biti doživotni problem zahvaljujući kečapu.

Naime, jedan od glavnih sastojaka kečapa je ocat. Glavna komponenta octa je octena kiselina, koja može razgraditi strukturu nekih vrsta prljavštine, ulja, mrlja i bakterija.

Kada se nanese na dno lonaca i tava, kiselina u kečapu napada i pomaže u otapanju sloja masne prljavštine koji se stvara na dnu tave, čineći tavu sjajnom i čistom, prenosi Kliks

Osim toga, gusta konzistencija omogućava kečapu da potpuno prekrije tavu i ostane na mjestu tokom perioda namakanja za razliku od korištenja samog octa.

Kako očistiti zagorenu tavu kečapom

Postupak čišćenja zagorene nečistoće s dna tave kečapom može se koristiti za sve stepene prljavštine i nečistoće. Budući da miris veće količine kečapa može biti malo prejak, dobra je ideja otvoriti prozore ili iznijeti tavu na balkon radi čišćenja.

Stavite sloj novina na ravnu površinu i okrenite tavu kako biste pristupili donjoj strani. Kašikom ili gumenom lopaticom nanesite ravnomjeran sloj kečapa na donju površinu.

Ostavite tavu s kečapom i ponovo ga nanesite gd‌je je potrebno ako kečap kaplje niz stranice. Ostavite kečap da d‌jeluje otprilike 30 minuta.

Nakon 30 minuta obrišite malo područje papirnim ubrusom i provjerite da li se prljava površina smanjila. Ako izgleda kao da zagorenom dijelu tave treba više vremena da kiselina u kečapu razgradi prljavštinu, možete ostaviti kečap da odstoji još nekih 20 minuta.

Kada ste spremni ukloniti kečap, metalnom lopaticom sastružite prljavštinu i otkrijte čistu površinu ispod. Također, možete zgužvati aluminijsku foliju i raditi kružnim pokretima. Isperite tavu toplom vodom sa sapunom u sudoperu i osušite je čistom kuhinjskom krpom ili papirnim ubrusima.