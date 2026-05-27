Profesoru iz Bijeljine određen pritvor: Osumnjičen za polno uznemiravanje učenice

Profesoru Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini koji je uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao šesnaestogodišnju učenicu određen je pritvor, saznaje ATV.
Podsjećamo, bijeljinska policija sprovela je u tužilaštvo S.D. iz Bijeljine, profesora Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, koji je juče uhapšen nakon prijave učenice za polno uznemiravanje.
Polno uznemiravanje učenice: Bijeljinski profesor sproveden u tužilaštvo
”Policijski službenici predali su tužilaštvu S.D. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu polno uznemiravanje. Osumnjičeni je juče lišen slobode na osnovu prijave oštećenog lica”, saopštila je PU Bijeljina.
Dodaju da policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
Prema nezvaničnim informacijama profesor je osumnjičen za uznemiravanje 16-godišnje učenice, a slučaj je prijavio član njene porodice.
