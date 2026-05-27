Pogledajte privođenje osumnjičenih u akciji ”Cilj” (FOTO)

Osmoro uhapšenih u akciji ”Cilj”, usmjerenoj na dokazivanje zloupotreba u postupku polaganja vozačkih ispita, sprovedeno je u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Pred tužioca su dovedeni vlasnik auto škole ”Cilj” Milenko Nedimović i vlasnica auto škole ”Volan” Tanja Tomičić oboje iz Novog Grada. Zatim sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske Komisije za polaganje vozačkih ispita Milan Stojaković, odbornik u Prijedoru Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Policajka će biti suspendovana s posla

Kako je saopštio MUP Republike Srpske svi se sumnjiče da su počinili krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i rgovina uticajem.

Akcija Cilj, sprovođenje

”S obzirom da je lice S.R. policijski službenik, protiv iste će biti sproveden disciplinski postupak i ona će biti suspendovana”, saopštio je MUP Srpske.

Akcija je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Vozačke polagali nesposobni i nepismeni

U MUP Srpske navode da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije duže vrijeme omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu.

”Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Za 24 časa odluka o prijedlogu za pritvor

Akcija je realizovana su u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona.

Nakon ispitivanja osumnjičenih predmetni tužilac će u roku od 24 sata donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.