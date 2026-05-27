Otkrivamo ko je uhapšen u akciji ”Cilj”: Profesori, policajka, odbornik, privrednici...

Vlasnici auto-škola i članovi komisija za polaganje vozačkih ispita, koji su uhapšeni u akciji ”Cilj”, danas će biti sprovedeni na saslušanje u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Kako saznaje ATV u akciji su uhapšeni vlasnik auto škole ”Cilj” Milenko Nedimović i vlasnica auto škole ”Volan” Tanja Tomičić oboje iz Novog Grada. Zatim sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske Komisije za polaganje vozačkih ispita Milan Stojaković, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u prijedorskoj skupštini Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Akciju ”Cilj” sprovela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, te PU Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Izvršeni su pretresi na 13 lokacija. Osim privatne imovine osumnjičenih pretresena je jedna privatna zdravstvena ustanova, kao i prostorije Crvenog krsta u Novom Gradu.

Akcija je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Iz MUP-a Srpske ranije je saopšteno da je istragom utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije duže vrijeme omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

”Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Akcija je realizovana su u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona.