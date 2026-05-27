Povrijeđeni maloljetnici iz Kneževa: Kvadom sletjeli sa puta

Autor:ATV
U slijetanju kvada na području Kneževa povrijeđena su dva maloljetnika, saopšteno je iz PU Banjaluka.
Nesreća se dogodila oko 12 časova na lokalnom putu u mjestu Kobilja.
"U nesreći je učestvovao maloljetnik iz Kneževa, koji je upravljao kvadom marke „CF“ koji je u vlasništvu Z.V. iz Kneževa. Tjelesne povrede su zadobila dva maloljetnika, vozač i putnik na kvadu, a ljekarska pomoć im je ukazana u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske", navode iz PU Banjaluka.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja protiv maloljetnika.
Takođe, protiv Z.V. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH
