Zloupotrebom položaja oštetio budžet grada za 53.000 evra: Uhapšen muškarac u Novom Sadu

Autor:

ATV
27.05.2026 10:41

Новац еври
Foto: Pixabay

Muškarac čiji su inicijali N.S. uhapšen je zbog sumnje da je kao odgovorno lice udruženja građana zloupotrebom službenog položaja oštetio budžet grada Novog Sada za oko 53.000 evra.

Sumnja se da su udruženjima građana "Organizacija za ideal" i "Skok u budućnost", u kojem je N.M. odgovorno lice, dodijeljena sredstva od grada Novog Sada za realizaciju 11 projekata u iznosu od 52.896 evra.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izvještaje o pravdanju utroška dodijeljenog novca.

Opisivao je aktivnosti na projektima koje nikada nisu realizovane, poput radionica i predavanja, čime je oštetio grad za cjelokupan iznos koji mu je dodijeljen.

On je uhapšen po nalogu Višeg tužilaštva u Novom Sadu, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće priveden na saslušanje u Tužilaštvo.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

