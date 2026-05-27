Krvavi obračun na Pešteru: Pucao na čovjeka, pa ga motkom pretukao

Muškarac Z. A. (46) teško je povrijeđen i trenutno se nalazi u komi nakon što je brutalno pretučen i upucan u selu na Pešterskoj visoravni, nadomak Sjenice.

Kako saznajemo, policija intenzivno traga za osumnjičenim Š. E. (23), koji je nakon krvavog pira pobjegao sa lica mjesta. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, pozadina ovog brutalnog sukoba su neraščišćeni odnosi oko zemljišta. Naime, i žrtva i napadač su kobnog dana čuvali stada ovaca na Pešteru.

„Prve informacije ukazuju na to da su se žrtva i napadač posvađali oko parcela. Oni čuvaju stado ovaca, a u jednom trenutku su ovce prešle na tuđu stranu, nakon čega je izbio žestok sukob koji je prerastao u pokušaj ubistva“, otkriva izvor blizak istrazi.

Prvo pucao, pa ga dotukao motkom u glavu

Sukob je brzo eskalirao u stravično nasilje. Napadač Š. E. je, prema nezvaničnim saznanjima, najprije potegao vatreno oružje i pogodio Z. A. u predjelu natkoljenice. Međutim, tu se nije zaustavio. Dok je ranjeni čovjek ležao, napadač ga je, kako se sumnja, brutalno pretukao motkom u glavu, nanijevši mu povrede opasne po život.

Žrtva u komi prebačena u Kragujevac

Povrijeđeni Z. A. je zbog težine povreda i kritičnog stanja hitno transportovan u Klinički centar u Kragujevcu. Prema najnovijim saznanjima, ljekari ga pripremaju za hitnu operaciju, a prognoze su neizvjesne.

Policija češlja teren, nađeni ključni dokazi

Pripadnici novopazarske policije pokrenuli su opsežnu potragu za dvadesettrogodišnjim Š. E. koji je u bjekstvu. Detaljnim pregledom i pretragom nepristupačnog terena, locirani su prvi ključni dokazi.

Policajci su uspjeli da pretraže lokalnu močvaru, gdje je napadač očigledno pokušao da sakrije tragove. Na licu mjesta pronađeni su mobilni telefon osumnjičenog, kao i oružje kojim je, kako se sumnja, izvršen napad. Policija i dalje intenzivno traga za Š. E., a na terenu su jake snage bezbjednosti, prenosi Telegraf.