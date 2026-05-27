Cijene nafte u padu

27.05.2026 10:11

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Na evropske berze se danas vratio oprezni optimizam, a cijene nafte su pale za više od dva odsto zbog očekivanja da će Sjedinjene Američke Države i Iran uprkos nedavnim tenzijama uspjeti da postignu mirovni sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cijena sirove nafte je pala za 2,78 odsto na 91,320 dolara, a nafte Brent za 2,15 odsto na 97,437 dolara.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po cijeni od 47,145 evra za megavat-sat.

Panevropski indeks STOXX Europe 600 porastao je za 0,2 odsto ubrzo nakon otvaranja tržišta u Londonu, prenosi CNBC.

Britanski FTSE 100 bio je viši za gotovo 0,1 odsto, njemački DAX porastao je 0,5 odsto, francuski CAC 40 za 0,4 odsto, dok je italijanski FTSE MIB zabilježio rast od 0,3 odsto.

Većina sektora bila je u pozitivnoj teritoriji, a automobilski sektor predvodio je dobitke sa rastom od gotovo 1,6 odsto.

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16441 dolar.

Cijena zlata je pala na 4.482,08 dolara za trojsku uncu, a cijena pšenice na 6,2762 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Azijsko-pacifička tržišta takođe su zabilježila rast, pri čemu su referentni indeksi u Japanu i Južnoj Koreji tokom noći dostigli nove rekordne nivoe.

Američki berzanski indeks Dau Džons je na zatvaranju berzi u utorak pao za 0,23 odsto na 50.461,68 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,61 odsto na 7.519,12 poena, a Nasdak za 1,19 odsto na 26.656,18 poena.

