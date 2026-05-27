Pojačana kontrola motociklista i vozača mopeda u Trebinju

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje od danas, 27. maja, do 29. maja sprovode pojačanu kontrolu vozača lakih motocikala, motocikala i mopeda, u cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju.

Ova akcija dolazi u periodu kada je sa dolaskom ljepšeg vremena evidentan veći broj ovih vozila na putevima, što često prate i ozbiljni incidenti.

Crna statistika

Da je situacija alarmantna, govore i podaci za prva četiri mjeseca ove godine. Policijska uprava Trebinje evidentirala je tri saobraćajne nezgode u kojima je jedan motociklista zadobio teške, a po jedan vozač mopeda i motocikla lakše tjelesne povrede.

Prošlogodišnja statistika još je crnja. U 2025. godini na području ove uprave dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe izgubile život – po jedan vozač mopeda i motocikla. Osim smrtnih slučajeva, 13 osoba zadobilo je teške, a 11 lakše tjelesne povrede.

Iz Policijske uprave Trebinje uputili su ozbiljan apel svim učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno odgovorni.

„Apelujemo na vozače da svoje učestvovanje u saobraćaju prilagode trenutnim uslovima, kao što su psihofizičko stanje, gužva na kolovozu, stanje puta i vremenske prilike“, poručili su iz policije.

Policijske kontrole biće pojačane na svim putnim pravcima u nadležnosti ove uprave, a poseban akcenat biće stavljen na poštovanje saobraćajnih propisa koji se odnose na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju.