Zavrću se slavine: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode.
Naime, kako navode iz gradskog “Vodovoda” radovi će biti izvođeni u ulicama Franca Šuberta (Kočićev vijenac), Gundulićeva (Borik), Srpskih pilota (Nova varoš), Filipa Kljajića Fiće (Lauš) i Careva Romanovih (Kočićev vijenac).
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Javoranima i Rekavicama.
“U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja”, poručuju iz ovog preduzeća.
