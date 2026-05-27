Ubio nevjenčanu suprugu, pa zapalio kuću: Užas u Crnoj Gori

Muškarac identifiovan kao B.G. (46) sa Kosova i Metohije uhapšen je u Ulčinju zbog sumnje da je ubio suprugu pa zapalio kuću.
Policija je saopštila da je osumnjičeni B.G. tokom noći u naselju Kodre u Ulcinju ubio nevjenčanu suprugu D.N. (36), državljanku Albanije, a potom izazvao požar u kući u kojoj su zajedno živjeli.
Tijelo žrtve upućeno je na obdukciju, dok se osumnjičeni sa opekotinama nalazi na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore pod nadzorom policije.
Iz policije navode da je Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj noćas oko 00.30 časova prijavljeno da je u porodičnoj kući u naselju Kodre izbio požar.
Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
(Telegraf.rs)
