Ubio nevjenčanu suprugu, pa zapalio kuću: Užas u Crnoj Gori

27.05.2026 09:31

Аутомобил полиције Црне Горе.

Muškarac identifiovan kao B.G. (46) sa Kosova i Metohije uhapšen je u Ulčinju zbog sumnje da je ubio suprugu pa zapalio kuću.

Policija je saopštila da je osumnjičeni B.G. tokom noći u naselju Kodre u Ulcinju ubio nevjenčanu suprugu D.N. (36), državljanku Albanije, a potom izazvao požar u kući u kojoj su zajedno živjeli.

Tijelo žrtve upućeno je na obdukciju, dok se osumnjičeni sa opekotinama nalazi na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore pod nadzorom policije.

Iz policije navode da je Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj noćas oko 00.30 časova prijavljeno da je u porodičnoj kući u naselju Kodre izbio požar.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

