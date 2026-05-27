Karan: Neka bajramski dani podsjete na neprolazne vrijednosti

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti u Srpskoj i BiH povodom Kurban-bajrama, sa željom da bajramski dani budu na radost svim vjernicima i dobronamjernim ljudima i podsjete na neprolazne vrijednosti, uvažavanje i poštovanje različitosti.

"Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom Kurban-bajrama upućujem srdačne čestitke sa željom da ovaj veliki praznik proslavite u duhu tradicije i običaja, u krugu svojih porodica", naveo je Karan u čestitki.

Muslimani u BiH i širom svijeta proslavljaju danas prvi dan Kurban-bajrama.