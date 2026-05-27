Tri znaka loše veze: Obratite pažnju i prepoznajte ih na vrijeme

Prepoznavanje pokazatelja toksične veze može biti izazovno, a naročito kada smo u središtu takvog odnosa. Stoga je korisno naučiti rane znakove koji upućuju na to da bi naša nova veza mogla postati problematična, tvrdi savjetnica za veze i odnose, Mici Bokman.

"Određeni znakovi mogu vam pomoći da prepoznate pokazatelje toksičnosti u trenutnoj vezi, ali važno je na njih obratiti pozornost i kada upoznajete novu osobu", istakla je za YourTango. Otkrila je tri takva znaka na koja je važno obratiti pažnju.

1. Ne osjećate se dobro u svojoj koži

"Najvažniji znak koji treba pratiti jeste kako se osjećate u vezi sa sobom. U zdravim vezama ljudi se osjećaju dobro i optimistično prema budućnosti. U problematičnim vezama često se osjećaju loše i depresivno, što može uticati na njihov osjećaj vlastite vrijednosti. Ako se ne osjećate dobro u svojoj koži, to može biti znak problema u vezi", objašnjava Bockmann.

2. Izmišljate izgovore za vezu

Važno je biti iskren prema sebi. Ako stalno izmišljamo nove izgovore za probleme u vezi, možda je vrijeme za preispitivanje odnosa. "Zdravi odnosi ne zahtijevaju izgovore; oni su jasni i ispunjavajući", podsjeća savjetnica.

3. Utiče na vaš život i rad

Ako nam veza ometa svakodnevni život, poput posla ili društvenih aktivnosti, to može ukazivati na problem. "Na primjer, ako se osjećate preopterećeno ili usredsređeno na probleme u vezi umjesto na svoje zadatke ili hobije, to može biti znak da ste u toksičnom odnosu. Kada vaša veza utiče na vašu sreću i produktivnost, vrijeme je da razmislite o situaciji ili potražite pomoć", zaključila je Bokman, prenosi Indeks.