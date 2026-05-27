Trikovi za krupnije i slađe plodove paradajza: Evo kako ga pravilno zalivati

Paradajz je jedna od omiljenih biljaka u baštama širom regiona, ali iskusni uzgajivači tvrde da nije dovoljno samo redovno ga zalivati - već je presudno kako i kada to radite.

Upravo zbog toga mnogi turski baštovani imaju poseban pristup njezi paradajza, a vjeruju da pravilno zalivanje tokom razvoja plodova direktno utiče na njihov ukus, veličinu i sočnost.

Republika Srpska Karan: Neka bajramski dani podsjete na neprolazne vrijednosti

Zašto je pravilno zalivanje ključno za paradajz

Prema njihovom iskustvu, period kada paradajz počinje intenzivno da formira plodove najvažniji je za cijelu biljku. Tada paradajz troši najviše energije, pa mu je potrebno dovoljno vlage i hranljivih materija iz zemlje kako bi plodovi bili krupni, mesnati i puni soka.

Ako u toj fazi nema dovoljno vode, paradajz može ostati sitan, tvrd i bez punog ukusa. S druge strane, nagle promjene između suše i pretjeranog zalivanja često dovode do pucanja plodova, što mnogi baštovani pokušavaju da izbjegnu. Upravo zato iskusni uzgajivači smatraju da je ravnomjerno zalivanje čak važnije i od samog đubrenja, jer stabilna količina vlage omogućava biljci da pravilno razvija prirodne šećere i punoću ukusa.

Nauka i tehnologija Možda niste znali: Ovi uređaji u domu mogu usporiti internet

Kada i kako Turci zalivaju paradajz

Turski baštovani paradajz najčešće zalivaju rano ujutru, prije nego što sunce postane prejako. Na taj način zemlja sporije gubi vlagu, dok korjen ima dovoljno vremena da upije vodu i pripremi biljku za visoke temperature tokom dana.

Posebno vode računa da voda ne dospjeva na listove, jer vlaga na lišću tokom toplih dana pogoduje razvoju gljivica i biljnih bolesti. Umjesto toga, voda se usmjerava direktno ka korjenu.

Dubinsko zalivanje za krupnije i sočnije plodove

Jedna od metoda koja je veoma popularna u turskim baštama i plastenicima jeste dubinsko zalivanje. Riječ je o sistemu navodnjavanja pri samom korjenu biljke, kako bi voda prodrla dublje u zemlju. Vjeruje se da površinsko kvašenje tjera korjen da ostane plitak, zbog čega biljka postaje osjetljivija na sušu i ljetne vrućine.

Kada voda dopire dublje, korjen raste snažnije, pa paradajz lakše podnosi visoke temperature, dok plodovi postaju krupniji, mesnatiji i sočniji.

Svijet Putin uoči posjete Kazahstanu: Strateški savez zasnovan na nepokolebljivim principima

Mnogi uzgajivači dodatno postavljaju sloj slame, suve trave ili drugog prirodnog materijala oko biljke kako bi zemlja duže zadržala vlagu. Na taj način održava se ravnomjerna vlažnost, za koju vjeruju da paradajzu daje intenzivniji ukus i prirodnu slatkoću.

Zbog svega toga Turci često kažu da je u ovom periodu "voda hrana za plod", jer upravo od pravilnog zalivanja zavise veličina, sočnost i kvalitet paradajza.

(Ona.rs)