PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći

Autor:ATV
Sredstva protivvazdušne odbrane uništila su tokom noći 140 bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
"Tokom protekle noći, od 20 časova 26. maja do 7 časova 27. maja, sredstva protivvazdušne odbrane presrela su i uništila 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Orlovske i Tulske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim i voda Azovskog i Crnog mora, prenosi RT Balkan.
