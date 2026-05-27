PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći

"Tokom protekle noći, od 20 časova 26. maja do 7 časova 27. maja, sredstva protivvazdušne odbrane presrela su i uništila 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Orlovske i Tulske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim i voda Azovskog i Crnog mora, prenosi RT Balkan.