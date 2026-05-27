PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći

27.05.2026 08:49

Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Sredstva protivvazdušne odbrane uništila su tokom noći 140 bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Tokom protekle noći, od 20 časova 26. maja do 7 časova 27. maja, sredstva protivvazdušne odbrane presrela su i uništila 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Orlovske i Tulske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim i voda Azovskog i Crnog mora, prenosi RT Balkan.

