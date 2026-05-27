Logo
Large banner

Kraj tradicije ili udarac po džepu? Sve što morate znati o novim pravilima za pečenje rakije

Autor:

ATV
27.05.2026 08:20

Komentari:

0
Крај традиције или ударац по џепу? Све што морате знати о новим правилима за печење ракије
Foto: Tanjug

Svi mali privatni proizvođači jakih alkoholnih pića, čak i oni koji rakiju peku isključivo za vlastite potrebe, moraće po ulasku Crne Gore u Evropsku uniju da se registruju kod Uprave carina i prijave svoj kazan, predviđeno je nacrtom novog zakona o akcizama.

Ovo je samo jedna od izmjena koje čekaju građane, a koje, sudeći prema nacrtu, mnogima neće dopasti.

Ograničenje od 50 litara

Prema novom nacrtu, „malim proizvođačem“ smatra se fizičko lice koje proizvodi rakiju od voća iz svog uzgoja, a koristi je isključivo za vlastito domaćinstvo i goste.

Akciza za jaka alkoholna pića iznosi 1.250 evra po hektolitru (100 litara) čistog alkohola. To praktično znači da na litar rakije od 50 stepeni akciza iznosi 6,25 evra.

Kazne, oduzimanje opreme i kamate

Država uvodi mnogo stroži nadzor. Svaki vlasnik kazana mora se upisati u registar akciznih obveznika najkasnije osam dana prije početka proizvodnje.

свијеће

Društvo

U subotu su duhovske zadušnice: Koje običaje na grobljima treba ispoštovati?

Ukoliko nadležni organi utvrde da proizvođač prodaje rakiju „na crno“, proizvodi više od dozvoljenog limita bez prijave ili se nije registrovao, slijede rigorozne mjere:

  • Oduzimanje i uništavanje zaliha rakije.
  • Oduzimanje ili pečaćenje kazana i opreme.
  • Naplata akcize na svu proizvedenu količinu uz pripadajuće kamate.

„Mala destilerija“ kao izlaz

Za one koji žele da proizvode više od 50 litara, nacrt predviđa status „male destilerije“. Oni mogu proizvoditi do 1.500 litara čistog alkohola godišnje (oko 3.000 litara rakije), uz plaćanje 50 odsto iznosa akcize.

Akcize na struju i manje manevarskog prostora za gorivo

Osim rakije, nacrt zakona predviđa i uvođenje akcize na električnu energiju od 0,1 cent po kilovat-satu za domaćinstva, što će direktno uticati na visinu računa za struju.

Takođe, Vlada će imati manje prostora da ublaži rast cijena goriva. Dok sadašnji zakon dozvoljava privremeno smanjenje akciza do 50 odsto, novim nacrtom to umanjenje ograničava se na 25 odsto za eurodizel, odnosno 35 odsto za benzin.

Ove izmjene, kako se navodi, dio su usklađivanja sa evropskim standardima, a primjenjivale bi se od trenutka ulaska Crne Gore u EU, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rakija

pravila

proizvodnja

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сунце

Društvo

Danas sunčano i vruće, ali krajem dana moguć preokret

2 h

0
Запаљене свијеће на споменику.

Društvo

U subotu su duhovske zadušnice: Koje običaje na grobljima treba ispoštovati?

2 h

0
беба спава

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: Rođene 32 bebe

2 h

0
Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Banja Luka

Obustava saobraćaj na putu Banjaluka - Jajce

2 h

0

Više iz rubrike

Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Ekonomija

Kuzmić: Nikad bolja dinamika isplate podsticaja

20 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Ponovo porasla cijena nafte

23 h

0
директор Аутопутева Републике Српске

Ekonomija

Višković: Auto-put Banjaluka-Beograd, nacionalni projekat Srpske

1 d

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte naglo pale usred pregovora SAD i Irana

1 d

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner