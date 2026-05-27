Kraj tradicije ili udarac po džepu? Sve što morate znati o novim pravilima za pečenje rakije

Svi mali privatni proizvođači jakih alkoholnih pića, čak i oni koji rakiju peku isključivo za vlastite potrebe, moraće po ulasku Crne Gore u Evropsku uniju da se registruju kod Uprave carina i prijave svoj kazan, predviđeno je nacrtom novog zakona o akcizama.

Ovo je samo jedna od izmjena koje čekaju građane, a koje, sudeći prema nacrtu, mnogima neće dopasti.

Ograničenje od 50 litara

Prema novom nacrtu, „malim proizvođačem“ smatra se fizičko lice koje proizvodi rakiju od voća iz svog uzgoja, a koristi je isključivo za vlastito domaćinstvo i goste.

Akciza za jaka alkoholna pića iznosi 1.250 evra po hektolitru (100 litara) čistog alkohola. To praktično znači da na litar rakije od 50 stepeni akciza iznosi 6,25 evra.

Kazne, oduzimanje opreme i kamate

Država uvodi mnogo stroži nadzor. Svaki vlasnik kazana mora se upisati u registar akciznih obveznika najkasnije osam dana prije početka proizvodnje.

Ukoliko nadležni organi utvrde da proizvođač prodaje rakiju „na crno“, proizvodi više od dozvoljenog limita bez prijave ili se nije registrovao, slijede rigorozne mjere:

Oduzimanje i uništavanje zaliha rakije.

Oduzimanje ili pečaćenje kazana i opreme.

Naplata akcize na svu proizvedenu količinu uz pripadajuće kamate.

„Mala destilerija“ kao izlaz

Za one koji žele da proizvode više od 50 litara, nacrt predviđa status „male destilerije“. Oni mogu proizvoditi do 1.500 litara čistog alkohola godišnje (oko 3.000 litara rakije), uz plaćanje 50 odsto iznosa akcize.

Akcize na struju i manje manevarskog prostora za gorivo

Osim rakije, nacrt zakona predviđa i uvođenje akcize na električnu energiju od 0,1 cent po kilovat-satu za domaćinstva, što će direktno uticati na visinu računa za struju.

Takođe, Vlada će imati manje prostora da ublaži rast cijena goriva. Dok sadašnji zakon dozvoljava privremeno smanjenje akciza do 50 odsto, novim nacrtom to umanjenje ograničava se na 25 odsto za eurodizel, odnosno 35 odsto za benzin.

Ove izmjene, kako se navodi, dio su usklađivanja sa evropskim standardima, a primjenjivale bi se od trenutka ulaska Crne Gore u EU, prenosi Telegraf.rs.