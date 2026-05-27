Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

ATV
27.05.2026 10:12

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec april 2026. godine iznosi 2.904,25 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,57 odsto.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu. Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu 1.336 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 718 KM, za prevoz 225 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 246 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u aprilu mjesecu bilo potrebno izdvojiti 165 KM.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu aprilu 2026. godine iznosi 1.643 KM i manja je za 1,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u martu 2026. godine.

Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2.228 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1.232 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

