Elektro-Bijeljina: Sutra bez struje 750 potrošača

ATV
27.05.2026 10:00

Стубови за струју.
Foto: ATV

U dijelu Vlasenice i Šekovića sutra će bez struje biti 750 potrošača zbog godišnjeg remonta Male hidroelektrane "Tišča" i pripadajućeg dalekovoda "Tišča-Šekovići", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Od 8.30 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mjestima Dragasevac, Mišari, Rača, Dole i Brda u opštini Vlasenica i korisnici u Tišči i Trnovu na području opštine Šekovići.

Iz preduzeća "Elektro-Bijeljina" navode da su ovi radovi neophodni kako bi se stvorili adekvatni uslovi za kvalitetnu distribuciju električne energije.

