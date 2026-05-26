Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

26.05.2026 16:17

Foto: Radio Foča

Grad Foča sufinansiraće sa po 200 KM đačke ekskurzije i škole u prirodi koje su u ovoj godini realizovane ili tek treba da budu organizovane, za vrtićku djecu i učenike osnovnih i srednjih škola iz porodica sa troje i više djece, dogovoreno je danas na sastanku gradonačelnika Milana Vukadinovića sa predstavnicima škola i Udruženja višečlanih porodica.

Predsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece „Opstanak“ Vladimir Miličević navodi da su se obratili lokalnoj upravi molbom da pomogne odlazak na ekskurziju djece iz porodica sa četvoro i više djece, na šta je grad pozitivno odgovorio i proširio pomoć i na učenike iz porodica sa troje djece.

„Dogovorom s načelnikom, on je uključio u finansiranje i porodice sa troje djece. Ovo je velika pomoć za roditelje, jer ima dosta porodica u kojima dvoje ili više djece odjednom ide na ekskurzije u osnovnim i u srednjim školama, a ima ih i u vrtićima“, rekao je Miličević.

Direktor Srednjoškolskog centra Krsto Ivanović ističe da je ovo jedna u nizu brojnih aktivnosti kojima grad pomaže đacima.

„Lokalna uprava pomaže prevoz učenika, takmičenja pa sve do proslave maturske večeri, koju kompletno finansira“, rekao je Ivanović.

Gradonačelnik Vukadinović navodi da će javni poziv za sufinansiranje ekskurzija u 2026. godini danas biti raspisan.

„Danas će biti raspisan javni poziv u kojem ćemo precizirati dokumentaciju koju treba da donesu, a glavni ključ je potvrda iz škole da je njihovo dijete u ovoj godini ili već išlo ili treba da ide na ekskurziju“, pojasnio je Vukadinović.

On je podsjetio da gradska uprava izdvaja po 1.000 KM za treće i svako naredno novorođeno dijete, kao i 1.000 KM za svako novorođeno dijete u porodicama u kojima su roditelji nezaposleni, a da je od ove godine nova mjera 500 KM za svako novorođeno dijete.

Među redovnim mjerama su besplatna podjela udžbenika za osnovce, sufinansiranje zimnice za porodice sa troje i više djece, poklon bonovi od 100 KM za prvačiće, 200 KM za đake nezaposlenih roditelja, finansiranje vantjelesne oplodnje, finansiranje ekskurzija učenicima iz najugroženijih porodica, finansiranje proslave maturske večeri, besplatan prevoz učenika, nabavka autosjedalica za novorođenčad.

Gradska uprava će u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja ove sedmice dodatno podijeliti četiri autosjedalice za potrebe Udruženja porodica sa četvoro i više djece, a takođe u ovoj sedmici najavljeno je potpisivanje ugovora o podjeli ponosnih kartica višečlanim porodicama.

