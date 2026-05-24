Uklonjen spomenik sa ustaškim simbolom u Modranu kod Dervente

Gradska uprava Derventa od samog početka upoznata je sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika na Modranu kod Dervente, kao i sa svim izazovima koji su pratili ovaj proces.

"Svjesni osjetljivosti teme, pozivamo sve aktere javnog života da se uzdrže od populističkih izjava, ličnih promocija i retorike koja može dodatno podizati tenzije. U ovom trenutku najvažniji su smirenost, odgovornost, međusobno uvažavanje, kako bi čitav proces bio okončan na miran, dostojanstven i zakonit način", navedeno je iz Gradske uprave Derventa.

Navode da je posebno važno naglasiti da su tenzije u Derventi, koje su se odnosile na ovo pitanje izazvane od ljudi koji izvan njihovog grada, u velikoj mjeri smirene, te je neophodno da svi zajedno doprinesemo očuvanju stabilnosti, mira i dobrih odnosa među građanima.