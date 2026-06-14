"Vrijeme bez visokog predstavnika pokazaće ima li zrelosti"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH živi period u kojem nema ni lažnog, ni pravog visokog predstavnika, ocijenivši da je ovo odlično vrijeme da pokaže da se može živjeti ovako i da li ima zrelosti.

"Nikada nisam prihvatala ljude koji su govorili da BiH može da postoji samo ako su tu neki visoki predstavnik ili strane sudije u Ustavnom sudu BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona istakla da je to poražavajuće, jer se zemlja ne oslanja na svoje institucije, koordinaciju različitih nivoa vlasti, već se kaže da imaju neki stranci koji garantuju opstanak BiH.

Ona je ukazala da su se na međunarodnoj političkoj sceni pojavili ljudi koji su rekli da BiH treba da pokaže da li može da postoji.

Cvijanovićeva je navela da i političari iz inostranstva kada iskreno govore kažu da je Kristijan Šmit nanio ogromnu štetu cijeloj BiH.

"On se obračunavao sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom. Dodika nije pobijedio, nije pobijedio ni Republiku Srpsku, ali je pobijedio BiH i pokazao svojim postupcima koliko je u stanju da podredi zemlju svojim interesima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Šmit nametnuo odluku kojom se nekome sudi jer ga ne poštuje, iako BiH ima svoje institucije i procedure za donošenje zakona.

Cvijanovićeva je konstatovala da su je nervirali svi visoki predstavnici jer su zadirali u nešto na što nisu imali pravo utemeljeno u Dejtonu, ali da su Pedi Ešdaun i Kristijan Šmit najbrutalnije nastupali i nanijeli veliko zlo ne samo Republici Srpskoj, nego cijeloj BiH, i time umanjili potencijal za pravdu i unutrašnji dogovor.

Navodeći da je Šmit nametnuo izmjene Krivičnog i Izbornog zakona, zabranio da dvije partije imaju pristup budžetskim sredstvima, Cvijanovićeva je konstatovala da to političarima u Sarajevu zvuči normalno jer se obračunavaju sa Republikom Srpskom.

Ona je navela da se Republika Srpska borila protiv svega toga i da je na tom putu nailazila na razne prepreke i zloupotrebe.

"SAD su sankcionisale Dodika tri dana prije inauguracije predsjednika Donalda Trampa, a u fajlu gd‌je se vodila ta sankcija piše da je to u julu. I onda su mediji sinhronizovano počeli da objavljuju da je Tramp sankcionisao Dodika, što nije tačno", istakla je Cvijanovićeva i dodala da je pola sankcija isprodukovano, prenosi Srna