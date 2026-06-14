Logo

"Sud traži izgovor da izbjegne odluku o neustavnim Šmitovim izmjenama Krivičnog zakona"

Autor:

ATV
14.06.2026 11:31

Komentari:

4
"Суд тражи изговор да избјегне одлуку о неуставним Шмитовим измјенама Кривичног закона"
Foto: ATV

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da se stiče utisak da krnji Ustavni sud BiH ne traži odgovor na pravno pitanje, već izgovor kako da se izbjegne donošenje odluke o neustavnim odredbama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je istakla da možda danas neki misle da odugovlačenjem mogu zaustaviti istinu ili spriječiti pravdu, podsjetivši da se više od šest mjeseci čeka na odluku ovog suda, prenosi Srna.

Ona je naglasila da nije uvjerljivo obrazloženje krnjeg Ustavnog suda da je ocjena ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit kompleksan predmet, posebno ako se ima u vidu da je parlamentarna komisija već utvrdila da one nisu u skladu sa Ustavom.

"Ako je parlamentarna komisija mogla da dođe do jasnog stava, onda je opravdano pitanje zašto Ustavni sud i dalje oklijeva", rekla je Vulićeva za Srnu.

Istorija nas uči, naglasila je Vulićeva, da pravda može biti usporena, ali ne i trajno onemogućena.

"Pravo nije stvoreno da bude sredstvo političkog progona niti instrument za kažnjavanje neistomišljenika, za šta je pravosuđe BiH služilo /bivšem američkom ambasadoru Majklu/ Marfiju i Šmitu", dodala je Vulićeva.

Ona je istakla da je suština prava zaštita ljudskih prava, demokratske volje građana i ustavnog poretka i izrazila uvjerenje da će i u ovom slučaju konačni sud dati činjenice, pravo i vrijeme.

Vulićeva je konstatovala da je činjenica samo jedna, a to je da je Milorad Dodik volja srpskog naroda, iskazana na demokratskim, transparentnim i međunarodno priznatim izborima.

"To znaju i sudije Ustavnog suda BiH, ali se očito plaše duhova globalista koji još uvijek prolijeću nad Sarajevom", navela je Vulićeva.

Iz Ustavnog suda BiH Srni je rečeno da je ocjena ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud BiH kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke.

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo je do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Vulić

Ustavni sud BiH

Milorad Dodik

Krivični zakon BiH

Kristijan Šmit

Komentari (4)

Više iz rubrike

Милорад Којић

BiH

Kojić Ustavnom sudu BiH: Okanite se politike i bavite se pravom

2 h

2
ОХР високи представник у БиХ

BiH

"Bošnjaci u OHR-u vide put ka realizaciji ratnih ciljeva"

3 h

2
Уставни суд БиХ Сарајево

BiH

Presuda prije odluke – Ni nakon šest mjeseci nema odgovora Ustavnog suda BiH

17 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

BiH

Dodik: Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o Šmitovom zakonu

23 h

0

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima