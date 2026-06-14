"Sud traži izgovor da izbjegne odluku o neustavnim Šmitovim izmjenama Krivičnog zakona"

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da se stiče utisak da krnji Ustavni sud BiH ne traži odgovor na pravno pitanje, već izgovor kako da se izbjegne donošenje odluke o neustavnim odredbama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je istakla da možda danas neki misle da odugovlačenjem mogu zaustaviti istinu ili spriječiti pravdu, podsjetivši da se više od šest mjeseci čeka na odluku ovog suda, prenosi Srna.

Ona je naglasila da nije uvjerljivo obrazloženje krnjeg Ustavnog suda da je ocjena ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit kompleksan predmet, posebno ako se ima u vidu da je parlamentarna komisija već utvrdila da one nisu u skladu sa Ustavom.

"Ako je parlamentarna komisija mogla da dođe do jasnog stava, onda je opravdano pitanje zašto Ustavni sud i dalje oklijeva", rekla je Vulićeva za Srnu.

Istorija nas uči, naglasila je Vulićeva, da pravda može biti usporena, ali ne i trajno onemogućena.

"Pravo nije stvoreno da bude sredstvo političkog progona niti instrument za kažnjavanje neistomišljenika, za šta je pravosuđe BiH služilo /bivšem američkom ambasadoru Majklu/ Marfiju i Šmitu", dodala je Vulićeva.

Ona je istakla da je suština prava zaštita ljudskih prava, demokratske volje građana i ustavnog poretka i izrazila uvjerenje da će i u ovom slučaju konačni sud dati činjenice, pravo i vrijeme.

Vulićeva je konstatovala da je činjenica samo jedna, a to je da je Milorad Dodik volja srpskog naroda, iskazana na demokratskim, transparentnim i međunarodno priznatim izborima.

"To znaju i sudije Ustavnog suda BiH, ali se očito plaše duhova globalista koji još uvijek prolijeću nad Sarajevom", navela je Vulićeva.

Iz Ustavnog suda BiH Srni je rečeno da je ocjena ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud BiH kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke.

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo je do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.