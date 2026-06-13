Logo

Dodik: Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o Šmitovom zakonu

Autor:

ATV
13.06.2026 14:12

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, kaže predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Namjerno odgađaju donošenje odluke koja se mora donijeti ili će još jednom pokazati da su nešto što je izvan prava ili izvan bilo kakve podrške Ustavu jer Ustav precizno i jasno kaže da u BiH zakone može donijeti samo Parlamentarna skupština i niko drugi. Ako oni u Ustavnom sudu kažu da neko drugi može, koji to onda Ustav oni štite", kaže Dodik.

Пољански Додик

Republika Srpska

Dodik sa Poljanskim: Potvrda prijateljstva Srpske i Rusije

Kako je naveo, sve je to dio "političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice".Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo do je presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

SNSD je u apelaciji dostavo set argumenta u vezi sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koji ukazuju da je odluka Šmita suprotna Ustavu BiH i da visoki predstavnik nije organ predviđen Ustavom BiH.

Цвијановић Додик

Republika Srpska

Dodik: Željka Cvijanović će biti moj prijedlog za srpskog člana Predsjedništva BiH

Ovom apelacijom poslanički Klub SNSD-a pokušava uz jasne pravne argumente da dovede Ustavni sud BiH u situaciju da iz ovog zakona izbaci odredbe koje se odnose na to da neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" ne može biti pravna norma u BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

Ustavni sud BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Додик: Запад покушава да прекине сваку комуникацију између Срба и Руса

Republika Srpska

Dodik: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusa

7 h

8
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

BiH

Dodik: Radi dugoročne stabilnosti najbolji mirni razlaz, to treba da podrže SAD, Rusija i Evropa

20 h

0
"Нијемци намећу технологије које су сами забранили у изборном процесу"

BiH

"Nijemci nameću tehnologije koje su sami zabranili u izbornom procesu"

20 h

3
Додик: Правда коју очекујемо од нове америчке администрације још није у потпуности остварена

Republika Srpska

Dodik: Pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena

20 h

8

Više iz rubrike

признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

BiH

Odgovor krnjeg Ustavnog suda BiH: Ocjena ustavnosti odredbi koje je Šmit nametnuo "kompleksan posao"

8 h

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

BiH

Dodik: Radi dugoročne stabilnosti najbolji mirni razlaz, to treba da podrže SAD, Rusija i Evropa

20 h

0
"Нијемци намећу технологије које су сами забранили у изборном процесу"

BiH

"Nijemci nameću tehnologije koje su sami zabranili u izbornom procesu"

20 h

3
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак царина и контролне кабине за полицију и царину.

BiH

Velike promjene na granici: Manje čekanja za bh. prevoznike

1 d

1

  • Najnovije

16

49

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

16

29

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

16

26

Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

16

12

Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

15

59

Više od 50 fetusa zakopano u dvorištu, provjeravaju se navodi o eksperimentima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima