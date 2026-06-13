Dodik: Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o Šmitovom zakonu

Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, kaže predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Namjerno odgađaju donošenje odluke koja se mora donijeti ili će još jednom pokazati da su nešto što je izvan prava ili izvan bilo kakve podrške Ustavu jer Ustav precizno i jasno kaže da u BiH zakone može donijeti samo Parlamentarna skupština i niko drugi. Ako oni u Ustavnom sudu kažu da neko drugi može, koji to onda Ustav oni štite", kaže Dodik.

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Kako je naveo, sve je to dio "političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice".Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo do je presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

SNSD je u apelaciji dostavo set argumenta u vezi sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koji ukazuju da je odluka Šmita suprotna Ustavu BiH i da visoki predstavnik nije organ predviđen Ustavom BiH.

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Ovom apelacijom poslanički Klub SNSD-a pokušava uz jasne pravne argumente da dovede Ustavni sud BiH u situaciju da iz ovog zakona izbaci odredbe koje se odnose na to da neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" ne može biti pravna norma u BiH.