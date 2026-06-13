Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije, NATO i EU su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracija u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za TASS.

Dodik je pojasnio da je EU bukvalno okružila Srbiju i Republiku Srpsku, navodeći i da su sve njene članice Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Italija i članice NATO-a.

"Istovremeno pokušavaju da uvuku Crnu Goru i Albaniju u Evropsku uniju. I taj proces će se verovatno ubrzati. To nas čini izolovanim ostrvom, sa kojeg mogu lako da prekinu sve komunikacije", pojasnio je Dodik.

On je rekao da su Srbi emotivno vezani za Rusiju, da su to bratski narodi, koji dijele iste korijene.

"Ali njima se to ne sviđa, vide našu bliskost sa Rusima, pa zato uporno pokušavaju da ukinu i Srbiju i Republiku Srpsku, i tako riješe pitanje navodnog ruskog uticaja", ocijenio je Dodik.

Ukazao je i da zastarjele evropske elite nisu izgubile svoje militantne namjere da transformišu EU u vojni savez, a ne u političku uniju, i da stoga trenutno održavaju jasan cilj - stvaranje strateških uporišta za pritisak na Rusiju.

On je naglasio da Evropljani nastavljaju da ratuju protiv Rusije preko Ukrajine, ocijenivši da bi Kijev odavno bio poražen da nije bilo ratobornih namjera EU i njenih zastarjelih elita, koje pokušavaju da EU pretvore u vojni savez umjesto u političku uniju.

"Zato sada pokušavaju da prošire svoj uticaj na Moldaviju, Jermeniju i druga područja", smatra Dodik.

Dodao je da je njihov cilj očigledno da imaju strateška uporišta kako bi izvršili pritisak na Rusiju i, generalno, istočni pravac.

On je naveo da Evropljani razumiju da će izlazak iz ove krize biti težak i stoga traže rješenje kroz militarizaciju.

Ocijenio je i da je napad na Starobilsk, koji su planirali Kijev i Evropljani, imao cilj da izazove talas nezadovoljstva u Rusiji.

"Nadali su se da će izazvati talas nezadovoljstva u Rusiji. Ovo je potpuno perverzan način razmišljanja. Drugim riječima, ubili su se i pokušali da krivicu prebace na nekog drugog", prokomentarisao je Dodik.

Dodik je ocijenio i da EU nije željela da bivši njemački kancelar Gerhard Šreder pregovara sa Rusijom, ocijenivši da je šefica spoljne službe EU Kaja Kalas nesposobna žena izabrana na ovu funkciju u tako teškim vremenima.

"To je katastrofa za Evropu. Nemam ništa protiv žena; među njima vidimo neke veoma uspješne političare. Ali Kaja Kalas svakako nije uspješna", ocijenio je Dodik.

On smatra da je Šreder dobar pregovarač, dobar posrednik za pravilno predstavljanje pozicije Rusije u Evropi.

"Bilo bi zanimljivo čuti ga kako kaže da su evropske politike prethodnih godina bile pogrešne i da je njemačka ekonomija doživjela kolaps zbog njih", rekao je Dodik, a prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, Evropa je trenutno u ponižavajućem položaju, odbacujući odnose sa Kinom i Rusijom.

On je stava i DA Rusija ne bi trebalo previše da vjeruje u navodno dobre namjere Njemačke i njemačkog biznisa, dok Berlin nastavlja da sprovodi kurs militarizacije.

Naveo je da je prilično teško u potpunosti vjerovati namerama zapadnih zemalja i njihovih preduzetnika u odnosu na Rusiju, budući da oni, "zapravo, imaju loš stav" i "u svim njihovim postupcima postoji izvesna laž".

"To smo vidjeli na primjeru prethodno potpisanih Minskog i Dejtonskog sporazuma — Zapad ih je očigledno prekršio", konstatovao je Dodik.