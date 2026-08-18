Piksi preuzima novu reprezentaciju?

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi potvrdio je da postoji kontakt sa Fudbalskim savezom Južne Koreje oko mogućeg preuzimanja nacionalnog tima.

Južnokorejci su u potrazi za novim selektorom nakon odlaska Hong Mjung Boa, a tamošnji savez planira da predstojeće prijateljske utakmice protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana iskoristi kao svojevrsni probni period prije donošenja konačne odluke.

Ipak, takav scenario ne odgovara Stojkoviću. Bivši selektor Srbije želi stabilan i dugoročan angažman, kako bi imao dovoljno vremena da pripremi ekipu za Azijski kup, koji je zakazan za januar naredne godine.

Fudbal Umrla majka Dragana Stojkovića Piksija

Stojković je jasno potvrdio da je zainteresovan za posao, ali i postavio uslov pod kojim bi prihvatio ponudu.

„Istina je da sam zainteresovan za poziciju selektora Južne Koreje, ali isključivo pod uslovom da se radi o dugoročnom angažmanu, a ne o ulozi vršioca dužnosti.“

Tako je sada na Fudbalskom savezu Južne Koreje da odluči da li će promijeniti plan i ponuditi Piksiju dugoročnu saradnju.

(sputnik srbija)