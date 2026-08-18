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Piksi preuzima novu reprezentaciju?

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 15:40

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Пикси преузима нову репрезентацију?
Foto: Tanjug/AP

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi potvrdio je da postoji kontakt sa Fudbalskim savezom Južne Koreje oko mogućeg preuzimanja nacionalnog tima.

Južnokorejci su u potrazi za novim selektorom nakon odlaska Hong Mjung Boa, a tamošnji savez planira da predstojeće prijateljske utakmice protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana iskoristi kao svojevrsni probni period prije donošenja konačne odluke.

Ipak, takav scenario ne odgovara Stojkoviću. Bivši selektor Srbije želi stabilan i dugoročan angažman, kako bi imao dovoljno vremena da pripremi ekipu za Azijski kup, koji je zakazan za januar naredne godine.

Драган Стојковић Пикси

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Stojković je jasno potvrdio da je zainteresovan za posao, ali i postavio uslov pod kojim bi prihvatio ponudu.

„Istina je da sam zainteresovan za poziciju selektora Južne Koreje, ali isključivo pod uslovom da se radi o dugoročnom angažmanu, a ne o ulozi vršioca dužnosti.“

Tako je sada na Fudbalskom savezu Južne Koreje da odluči da li će promijeniti plan i ponuditi Piksiju dugoročnu saradnju.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Aleksandar Stojković Piksi

Južna Koreja

Fudbal

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