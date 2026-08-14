Jurkas heroj Borčeve pobjede: Crveno-plavi nadomak grupne faze lige konferencija

Mladen Jurkas heroj je Borca u revanšu protiv bjerosluskog Vitebska. Mladi golman blistao je u penal seriji, odbranivši dva udarca protivnika za veliko slavlje i prolaz u plej-of.

Nakon banjalučkih 1:0, Vitebsk je u revnšu uspio da anulira prednost, pa je utakmica otišla u produžetke. Golom Deketa u 103. Minutu banjalučani su vratili kontrolu nad utakmicom, ali je u samom finišu drugog produžetka Koncevoj sjajnim udarcem izborio penale. Igrači Borca bili su nepogrešivi sa bijele tačke, a uz sjajnog Jurkasa stigli su na korak do nove grupne faze Lge konferencija.

Poslednja prepreka prema zacrtanom cilju je dvomeč sa islandskim Vikingurom. Prvi meč igra se u Rejkjaviku 20. Avgusta. Revanš je sedam dana kasnije u Banjaluci.