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Snimak Stanije Dobrojević završio na bezobraznim sajtovima

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 21:10

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Снимак Станије Добројевић завршио на безобразним сајтовима

Starleta Stanija Dobrojević ponovo je zapalila region snimkom koji je za kratko vrijeme napravio pravi haos.

Atraktivna brineta nedavno je otputovala u Hrvatsku, gdje je najprije posjetila rodni Voćin, mjesto iz kog je sa porodicom svojevremeno protjerana tokom pogroma Srba.

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Nakon emotivnog povratka, Stanija se uputila ka primorju, gdje sada puni baterije i koristi svaki trenutak da uživa nakon turbulentne sezone rijalitija "Elita" u kojoj je pobijedila.

U najnovijem videu, starleta se potpuno opustila u idiličnom ambijentu - smještena na ljuljašci u hladu borova, sa pogledom koji puca na kristalno čisto more. Ipak, iako prizor izgleda kao razglednica iz raja, pažnja je brzo skrenula na Stanijino tijelo.

U minijaturnom bikiniju koji jedva prekriva njene obline, Stanija je istakla zategnut stomak, preplanule noge i izvajanu figuru, dok je kadar dodatno "začinio" i provokativan ugao snimanja.

Snimak završio na bezobraznim sajtovima

Dodatni šok uslijedio je kada je njen vrući snimak završio i na ''bezobraznim sajtovima'', odnosno platformama za odrasle, gdje se masovno dijeli i širi velikom brzinom, što je dodatno podiglo buru na mrežama.

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Dok jedni hvale njen izgled i samopouzdanje, drugi smatraju da je otišla korak dalje nego inače, ali jedno je sigurno - Stanija i te kako zna kako da zadrži pažnju javnosti i podigne temperaturu na mrežama, piše "Informer".

https://www.instagram.com/p/Db-yXgiMhC_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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