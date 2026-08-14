Nikol Kidman prvi put otvoreno o braku sa Tom Kruzom!

Oskarovka Nikol Kidman rijetko se vraća na period svog života koji je obilježio brak sa Tomom Kruzom. Njihova ljubavna priča počela je početkom devedesetih, kada su oboje bili mladi glumci, a veoma brzo postali jedan od najpoznatijih parova Holivuda.

Kidman je tada imala samo 22 godine, dok je Kruz već bio velika filmska zvijezda.

Decenijama kasnije, glumica o tom vremenu govori sa mnogo više distance. U novom intervjuu za britanski Vogue prisjetila se koliko joj je tada sve djelovalo prirodno - od ulaska u svijet velikog holivudskog glamura do odluke da se uda za čovjeka kojeg je voljela.

Njene riječi otkrivaju i koliko se njen pogled na taj period promijenio. Ono što je sa 22 godine doživljavala kao ljubav i sigurnost, kasnije je sagledala i kao vreme u kojem je još uvijek sazrevala.

"Odjednom sam imala ogromnu filmsku zvijezdu za muža"

Nikol Kidman i Tom Kruz vjenčali su se na Badnje veče 1990. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Dani groma". Njihov brak trajao je više od deset godina, a tokom zajedničkog života usvojili su dvoje djece, Belu i Konora.

Govoreći za britanski Vogue o tome koliko se danas osjeća opušteno na velikim događajima, modnim revijama i crvenim tepisima, Kidman se vratila u vrijeme kada je tek počinjala da se navikava na život pod reflektorima.

"Morate da uzmete u obzir za koga sam se udala kada sam imala samo 22 godine. Iako sam u taj svijet bila uvučena veoma rano, više sam bila u njemu nego što nisam, gotovo i da se ne sjećam perioda kada nisam bila u tom svijetu", rekla je glumica.

Kidman je priznala da joj činjenica da je postala supruga jedne od najvećih filmskih zvijezda tog vremena nije djelovala neobično.

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"Odjednom sam imala 22, 23 godine i ogromnu filmsku zvijezdu za muža. Ali sve mi je to djelovalo potpuno prirodno. Jednostavno smo se ludo zaljubili i bilo je tako jednostavno", dodala je.

"Nije me bilo briga za karijeru"

U trenutku kada se udala, Kidman nije razmišljala o tome kako bi brak mogao da utiče na njenu karijeru. Ljubav joj je, kako kaže, bila mnogo važnija od profesionalnih posljedica koje su joj drugi predviđali.

Ljudi iz njenog okruženja upozoravali su je da bi odluka da se uda za Kruza mogla da promijeni njen poslovni put.

"Sjećam se da su mi ljudi govorili: 'U redu, ovo će zaista uticati na tvoju karijeru.' A ja sam govorila: 'Nije me briga. Zaljubljena sam. Želim da budem udata.' A onda sam postala njegova supruga i oni su mi rekli: 'Eto, rekli smo ti.' A ja sam mislila: 'Pa šta? Zar nije trebalo da se udam za čovjeka kojeg volim? Naravno da bih zbog njega žrtvovala karijeru. Nije me briga'", prisjetila se.

Njihov brak zvanično je okončan u avgustu 2001. godine. Iako su kasnije krenuli različitim životnim putevima, period koji su proveli zajedno ostao je važan dio biografije oboje.

Od ljubavi do zajedničkih filmskih projekata

Kidman i Kruz nisu bili samo bračni partneri već su tokom zajedničkog života sarađivali i na velikom platnu.

Nakon "Dana groma", zajedno su glumili u filmu "Daleko od očiju, daleko od srca" iz 1992. godine, koji je režirao Ron Hauard. Sedam godina kasnije ponovo su se našli pred kamerama u filmu "Širom zatvorenih očiju", posljednjem ostvarenju slavnog reditelja Stenlija Kjubrika.

Njihova privatna priča tako je bila isprepletana sa karijerama, a oboje su tokom tog perioda postajali sve veće zvijezde.

Ipak, kada danas govori o svom prvom braku, Kidman ne pokušava da romantizuje sve što se događalo. Naprotiv, u ranijim intervjuima otvoreno je govorila o tome koliko je bila mlada kada je ušla u brak.

"Bila sam dijete kada sam se udala"

U intervjuu za Vanity Fair 2013. godine, Kidman je govorila o periodu nakon razvoda i vremenu koje je prvi put provela sama.

"Imala sam mnogo vremena za sebe, što je bilo zaista, zaista dobro, jer sam zapravo bila dijete kada sam se udala. Morala sam da odrastem", rekla je tada.

Ta rečenica možda najbolje opisuje način na koji danas posmatra odluku koju je donijela kao veoma mlada žena. Ono što joj je tada izgledalo kao potpuno prirodan nastavak ljubavi, kasnije je dobilo drugačije značenje.

Nakon razvoda od Kruza, Kidman je nastavila da gradi izuzetno uspješnu karijeru, a njen profesionalni put kasnije joj je donio i Oskara, kao i brojne druge prestižne nagrade.

Zašto nerado govori o Tomu Kruzu

Kidman se 2006. godine udala za muzičara Kita Urbana, a zajedno imaju dvije ćerke, Sandej Rouz i Fejt Margaret. U septembru 2025. godine njih dvoje su objavili da se razdvajaju nakon 19 godina braka.

Upravo zbog odnosa prema Urbanu, Kidman je još ranije objasnila zašto o svom prvom mužu ne voli često da govori.

U intervjuu za Nju Jork Magazin 2018. godine rekla je da joj razgovor o braku sa Kruzom dkeluje kao svojevrsno nepoštovanje prema čovkeku za kojeg se kasnije udala.

"To što sam sa 22 godine bila udata za Toma Kruza nešto je o čemu uvijek nerado govorim, jer sam sada udata za čovjeka koji je moja velika ljubav i gotovo mi djeluje kao nepoštovanje", rekla je tada.

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Ipak, Kidman je otkrila i da joj je brak sa Kruzom u jednom periodu života pružao osjećaj zaštite, naročito dok je bila mlada glumica koja je tek gradila karijeru.

"Udala sam se iz ljubavi, ali brak sa izuzetno moćnim muškarcem štitio me je od seksualnog uznemiravanja. Radila sam, ali sam i dalje bila veoma zaštićena. Kada sam izašla iz svega toga sa 32, 33 godine, bilo je gotovo kao da sam morala da odrastem", zaključila je glumica.

Danas, kada iza sebe ima decenije karijere i iskustva, Nikol Kidman na brak sa Tomom Kruzom gleda iz potpuno drugačije perspektive. Njena priča pokazuje koliko se odnos prema sopstvenim životnim odlukama može promijeniti sa godinama - i kako nešto što nam je sa 22 godine djelovalo kao cijeli svijet kasnije možemo posmatrati kao jedno važno poglavlje odrastanja.

(telegraf)