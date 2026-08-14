Robi Vilijams prvi put otvoreno o novoj dijagnozi: "Sada imam opravdanje za sve"

Robi Vilijams otkrio je da mu je nedavno dijagnostikovan autizam, a kaže da mu je to pomoglo da bolje razumije neke obrasce u svom ponašanju.

Pjevač, koji je ranije govorio o ADHD-u, anksioznosti i problemima sa zavisnošću, o novoj dijagnozi govorio je prilikom predstavljanja svoje modne kolekcije Houpium.

Vilijams je rekao da mu je saznanje da je autističan donijelo određeno olakšanje, jer neke stvari koje je ranije smatrao neobičnim sada može da posmatra iz drugačije perspektive.

„Imam ADHD, a upravo sam saznao da imam i malo autizma. To mi je zapravo super jer objašnjava toliko toga“, rekao je.

U šali je dodao: „Sada imam opravdanje za sve. Za svako čudno s*anje koje uradim samo kažem: 'Izvinite, autističan sam'.“

Robi Vilijams je govorio i o tome kako kod njega funkcioniše ADHD. Kaže da može potpuno da se usredsredi na jednu stvar, dok mu sve ostalo u tom trenutku postaje gotovo nevažno.

„Sa ADHD-om možete potpuno i apsolutno da se koncentrišete na nešto 1.000 odsto, ali sve ostalo jednostavno ne možete da radite. Pitajte moju djecu“, rekao je.

Kreativnost mu pomaže da se nosi sa mislima

Pjevač smatra da mu kreativni rad pomaže kada ga preplave neželjene i nametljive misli.

„Potpuno sam opsjednut stvaranjem slika i smiješnih stvari. Dok to radim, ne razmišljam o sebi“, objasnio je.

Dodao je da mu je um veoma kreativan, ali da tu sposobnost ponekad koristi i za stvaranje scenarija koji ga plaše.

Kao primjer je naveo putovanje avionom.

„Nedavno sam sjedio u avionu i pomislio – šta ako imam moć telekineze pa moje nametljive misli natjeraju avion da se sruši?“

Takve misli opisao je kao nešto sa čime mora da se nosi, dok mu kreativnost pomaže da preusmjeri pažnju.

Ranije je govorio i o Turetovom sindromu

Vilijams je prošle godine u podkastu „I'm ADHD! No You're Not“ govorio i o tome da je svoje nametljive misli povezao sa Turetovim sindromom. Pritom je rekao da se kod njega ne pojavljuju uobičajeni spoljašnji tikovi, već da ih doživljava „iznutra“.

„Upravo sam shvatio da imam Turetov sindrom, ali on se ne manifestuje spolja. To su nametljive misli koje se jednostavno pojave“, rekao je tada.

U istom razgovoru Vilijams je govorio i o autizmu. Tada je rekao da je uradio onlajn procjenu koja je pokazala autistične osobine, ali da nije ispunio kriterijume za dijagnozu. Ako je sada, kako navodi u novijem razgovoru, dobio formalnu dijagnozu, to predstavlja promjenu u odnosu na njegove ranije izjave.

„Stadion ljudi koji te vole nije dovoljan“

Vilijams je ranije govorio i o tome koliko mu je teško da se nosi sa sopstvenim mislima uprkos uspjehu i pažnji publike.

„Čovjek bi pomislio da cijeli stadion ljudi koji ti izjavljuju ljubav pomaže da skreneš misli, ali taj dio mene to ne čuje. Ne mogu to da procesuiram“, rekao je.

Pjevač je posljednjih godina sve otvorenije govorio o sopstvenim psihičkim poteškoćama, a njegova nova otkrića dio su šire priče o tome kako pokušava da razumije način na koji funkcioniše, prenosi Indesk.