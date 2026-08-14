Ava Karabatić u šoku: Ostala sam bez ičega - požar zahvatio očevu kuću

Strašan požar sinoć, 13. avgusta, izbio je u Lokvi Rogoznici i proširio se tokom noći prema Omišu, gdje je vatra ugrozila brojne kuće i zgrade, a neki stanovnici i turisti su evakuisani.

Sa terena stižu snimci velike materijalne štete, izgorjelih automobila i zgrada, kao i informacije o povrijeđenima, a među onima kojima je vatra uništila imovinu našla se i hrvatska starleta Ava Karabatić.

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Oglasila se sa užasnim vijestima.

“U šoku sam. Probudim se iz sna i prva vijest koju saznam da je požar zahvatio kuću mog oca u Omišu, jedina nekretnina na koju imam pravo i za koju se sudim za dio s obzirom da s očevom porodicom nisam u dobrim odnosima. Ostala sam bez ičega. Pa kad je ovom hororu kraj”, napisala je Ava, prenosi Telegraf.

Objava Ave Karabatić

U komentarima su joj pisali poruke podrške.

Podsjećamo, Ava je ove sedmice policiji prijavila da ju je vjerenik napao.

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Policija traga za njim.