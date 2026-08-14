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Oglasio se banjalučki Vodovod: Mogući poremećaji u vodosnabdijevanju

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 11:26

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Огласио се бањалучки Водовод: Могући поремећаји у водоснабдијевању
Foto: ATV

U dijelovima Banjaluke mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju zbog povećane potrošnje na sistemima "Gašića vrelo" i "Crno vrelo", naročito viših zona koje se snabdijevaju sa rezervoara "Zvijezda" i "Đurići", saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Ekipe "Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Baralićima, Kolima i Slavićki. Zbog kvara, voda je zatvorena sa novog rezervoara "Rekavice" i stabilizacija se očekuje u toku dana.

Na sistemu "Tunjice", po planu kontrolisane isporuke, danas se voda pušta sa rezervoara "Prijakovci" u dio Dragočaja, Prijakovce, Mišin Han, Potkozarje, Veriće i Piskavicu, a u ponoć se zatvara za Trn, Kuljane i Priječane do ujutru u 5.00 časova.

Iz "Vodovoda" navode da će danas biti izvođeni radovi u ulicama Ive Lole Ribara u mjesnoj zajednici Centar, Vase Vidovića u naselju Rosulje, Dujke Komljenovića u naselju Ada, Jug Bogdanovoj u naselju Starčevica i u Ulici manastira Gomionice u naselju Srpske Toplice, te u zaseoku Polići.

U toku radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima ovih ulica i naselja.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

Voda

nestašica vode

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