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Vatra prijeti manastiru: Sklonjeni posmrtni ostaci kraljeva Aragona

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 12:49

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Ватра пријети манастиру: Склоњени посмртни остаци краљева Арагона
Foto: Tanjug / AP / Olmo Calvo

Španske vlasti su saopštile da su uklonile posmrtne ostatke trojice kraljeva koji su vladali regijom Aragon u 11. vijeku iz manastira kojem je prijetio šumski požar.

"Njihovi posmrtni ostaci prebačeni su u Pokrajinski muzej u Ueski, koji se nalazi 80 kilometara južno od manastira, dok se uslovi ne poboljšaju", izjavila je potpredsjednik regije Aragon Mar Vakero.

Vakerova je rekla da je, nakon što je juče šumski požar počeo da se širi prema manastiru San Huan de la Penja iz 10. vijeka, strahovanje da bi objekat mogao biti zahvaćen plamenom podstaklo vlasti da pokrenu akciju.

Ekipa jedinice za vanredne situacije španske vojske uspjela je da uđe u manastir, smješten u planinskom području, te iznese svečanu odjeću koja je pripadala grofu iz 18. vijeka koji je tu sahranjen, prije nego što ih je blizina vatre primorala da se povuku.

Ekipa se drugi put vratila, u pratnji policajaca i službenika zaduženih za zaštitu kulturne baštine, te iz odaja u manastiru iznijela posmrtne ostatke prva tri kralja Aragona, koji su vladali od 1035. do 1104. godine, kao i istorijski značajne slike i ikone, prenosi Srna.

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Tagovi :

Španija

požar

manastir

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