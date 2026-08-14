Užasan prizor zatekao turiste: Plaža prepuna mrtvih ajkula!

Skoro 30 mrtvih malih ajkula pronađeno je na plaži u Si Ajl Sitiju u Nju Džerziju, a stručnjaci navode nekoliko mogućih objašnjenja, od slučajnog nasukavanja tokom osjeke do toga da su životinje prethodno uhvaćene u ribarske mreže.

Mrtve ajkule pronađene su duž dijela plaže u dužini od oko 10 blokova, prenio je ABC.

Vanredni profesor marinske biologije na Univerzitetu Stokton, Stiven Nagijevič, rekao je da je to najveći broj mrtvih ajkula koji je video na jednom mjestu tokom 50 godina proučavanja okeana.

On je dodao, međutim, da su ove ajkule uobičajene u vodama Nju Džerzija i da često plivaju u jatima koja mogu da broje stotine, pa i hiljade jedinki.

Uzrok njihovog uginuća za sada nije utvrđen.

Nagijevič smatra da je manje vjerovatno da je došlo do trovanja ili bolesti izazvane nečim u vodi, jer za sada nema pokazatelja da je to uticalo na ljude.

Nearly 30 dead sharks were found in Sea Isle City NJ 😢



Some theories are changing tides, or fisherman caught them by mistake & discarded them. Poor things 😢, they didn't deserve that if that's the casehttps://t.co/aygEGHKh2M pic.twitter.com/ZJVIfMhYYh — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) August 13, 2026

Kao vjerovatnije mogućnosti naveo je da su se ajkule tokom plime približile obali u potrazi za hranom, a zatim ostale zarobljene na pješčanom sprudu kada se voda povukla.

Druga mogućnost je da su slučajno uhvaćene tokom komercijalnog ili rekreativnog ribolova i potom odbačene u more.

"Ajkule vole ribu, pa se približavaju obali", rekao je Nagijevič, navodeći da su se jata možda previše približila plaži, naišla na peščani sprud tokom oseke i ostala zarobljena.

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Odjeljenje za zaštitu životne sredine Nju Džerzija saopštilo je da nije neuobičajeno da se tokom ljeta ribe i manje ajkule hrane u blizini obale i da se ponekad zarobe na pješčanim sprudovima kada se plima povuče.

Agencija zbog toga zasad neće pokretati posebnu istragu.

Nagijevič je upozorio i da bi ajkule u budućnosti mogle da budu češće primećivane u blizini obale zbog radova na obnovi plaža, tokom kojih se pesak uzburkava i voda postaje mutnija.

On ne smatra da je to nužno negativna pojava i podržava takve projekte.

Za sada nema potvrde da je sličan događaj zabilježen i na drugim djelovima obale Nju Džerzija.

(b92)