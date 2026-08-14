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Minić: Za izgradnju vrtića u Bijeljini obezbijedili smo 800.000 KM

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 11:48

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Минић: За изградњу вртића у Бијељини обезбиједили смо 800.000 КМ
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Savo Minić istakao je da napreduju radovi na izgradnji novog vrtića u porti hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona u Bijeljini i da je za realizaciju tog projekta obezbijeđeno 800.000 KM.

"Napreduju radovi na izgradnji novog vrtića, uvjerio sam se u to danas na gradilištu", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da se novi vrtić gradi u okviru projekta Svetosavskog parohijskog doma, a imaće četiri radne sobe i mjesta za oko 80 do 90 djece.

Minić je naglasio da je svjestan kolika je potreba za novim mjestima u vrtićima u Bijeljini.

"Na posljednjem konkursu oko 350 djece ostalo je ispod crte i zato je važno da ovakve projekte završavamo što prije. Za realizaciju projekta obezbijedili smo 800.000 KM", dodao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Bijeljina

Vrtić

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