Minić: Za izgradnju vrtića u Bijeljini obezbijedili smo 800.000 KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Savo Minić istakao je da napreduju radovi na izgradnji novog vrtića u porti hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona u Bijeljini i da je za realizaciju tog projekta obezbijeđeno 800.000 KM.

"Napreduju radovi na izgradnji novog vrtića, uvjerio sam se u to danas na gradilištu", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Napreduju radovi na izgradnji novog vrtića u porti hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona u Bijeljini, uvjerio sam se u to danas na gradilištu.

Novi vrtić gradi se u okviru projekta Svetosavskog parohijskog doma, a imaće četiri radne sobe i mjesta za oko 80 do 90 djece.

Svjestan… pic.twitter.com/8wsTV43X3y — Savo Minić (@minic_savo) August 14, 2026

On je naveo da se novi vrtić gradi u okviru projekta Svetosavskog parohijskog doma, a imaće četiri radne sobe i mjesta za oko 80 do 90 djece.

Minić je naglasio da je svjestan kolika je potreba za novim mjestima u vrtićima u Bijeljini.

"Na posljednjem konkursu oko 350 djece ostalo je ispod crte i zato je važno da ovakve projekte završavamo što prije. Za realizaciju projekta obezbijedili smo 800.000 KM", dodao je Minić.