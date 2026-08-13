Kod Mostara izbio novi požar, vatrogascima pomažu i mještani

Autor:ATV redakcija
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Vatrena stihija zahvatila je mostarsko prigradsko naselje Raštani, u blizini željezničke stanice, a kako se vatra brzo proširila, ugrozila je kuće i objekte uz samu željeznicu.
Vatrogascima su u pomoć pritekli i mještani, koji koriste lavore, kante i crijeva kako bi ugasili vatru na ovoj lokaciji, a na fotografijama se mogu primjetiti i izgorjeli objekti.
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Dodatni problem predstavlja vjetar koji bi mogao ubrzati širenje vatre.
Vatrogasci iz više dijelova gase i požar na području Konjica, tačnije u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Pomažu im kolege iz Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, Profesionalne vatrogasne brigade KS, kao i vatrogasci iz Hadžića i Tarčina te pripadnici DVD-a Prozor, a poručili su da su na izmaku snaga.
Dodatni problem predstavlja i činjenica da je vozni park vatrogasaca iz Konjica u deficitu jer se nekoliko vozila pokvarilo, dok su na pojedinim vozilima popucale gume i imaju probleme sa kočnicama.
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Grad Konjic je ujedno uputio zahtjev za međunarodnu pomoć za gašenje požara iz vazduha. Kada je riječ o vazdušnoj pomoći, vatru su gasili helikopteri Oružanih snaga BiH i iz Republike Srpske.
Poručuju da je cilj spriječiti širenje požara od Džepske planine prema naseljenim mjestima Brđani i Džepi.
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