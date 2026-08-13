Ne otvarajte je ni po koju cijenu: Ovaj detalj na konzervi je opasniji od isteklog roka

Konzervirana hrana čest je spas kada nemamo vremena za kuvanje, a mnogi je drže u ostavi nedjeljama ili mjesecima, uvjereni da je dovoljno samo provjeriti rok trajanja.

Ipak, datum na ambalaži nije jedina stvar koja bi trebalo da vam privuče pažnju. Pre nego što konzervu stavite u kolica, otvorite je ili njome pripremite ručak, dobro pogledajte kako izgleda sama ambalaža.

Neke promjene mogu biti jasan znak da je zaštitni sloj oštećen i da hrana više nije bezbjedna za upotrebu. Naduvena konzerva, duboko udubljenje, curenje ili jaka korozija nisu samo estetski nedostaci – u određenim situacijama mogu ukazivati na ozbiljan problem sa sadržajem.

Zato postoji nekoliko znakova na koje treba obratiti pažnju svaki put kada kupujete ili vadite konzerviranu hranu iz ostave.

Naduvena konzerva je ozbiljan znak upozorenja

Ako su poklopac ili dno konzerve izbočeni prema spolja, proizvod ne bi trebalo koristiti. Do naduvavanja može doći zbog stvaranja gasova unutar ambalaže, što može biti posljedica aktivnosti mikroorganizama i kvarenja hrane.

Posebno je važno da takvu konzervu ne otvarate kako biste provjerili šta se nalazi unutra. Čak i ako sadržaj nakon otvaranja djeluje normalno, to ne znači da je bezbjedan za jelo.

Neke opasne materije mogu biti prisutne bez promjena mirisa, ukusa ili izgleda hrane. Zato nikada nemojte probati sumnjivu konzervu „samo da provjerite da li je dobra“.

Duboko udubljenje nije samo estetski problem

Nije svako udubljenje razlog za paniku. Malo i plitko oštećenje na sredini konzerve najčešće ne predstavlja problem ukoliko ambalaža nije probušena, naduvena ili oštećena na spojevima.

Međutim, situacija je drugačija kada je udubljenje duboko, naročito ako se nalazi na ivici, poklopcu ili šavu. Takvo oštećenje može narušiti hermetičko zatvaranje ambalaže i omogućiti prodor vazduha ili mikroorganizama.

Ako ste konzervu slučajno ispustili i ona se snažno udubila baš na spoju ili ivici, sigurniji izbor je da je ne koristite.

Rđa može da bude upozorenje

Površinska rđa ne znači automatski da je hrana pokvarena. Ipak, ako je korozija jaka i duboka, metal može postati tanji i na njemu mogu nastati sitna oštećenja.

Poseban razlog za oprez su rupice, ljuštenje metala i veoma izražena korozija. Takvu konzervu najbolje je baciti.

Ako nakon otvaranja primijetite rđu sa unutrašnje strane ambalaže, nemojte jesti njen sadržaj.

Konzerve zato treba čuvati na suvom mjestu, dalje od vlage, pare i izvora toplote. Prostor ispod sudopere ili neposredno pored šporeta nije idealan za dugotrajno skladištenje.

Ako konzerva curi, nemojte je koristiti

Čak i mala količina tečnosti koja izlazi iz konzerve može značiti da ambalaža više nije potpuno zatvorena. Isto važi i ako je spoljašnjost ljepljiva, a ne možete da utvrdite odakle je sadržaj iscurio.

Takav proizvod ne treba otvarati niti koristiti za pripremu hrane. Najbezbjednije je staviti ga u dodatnu kesu i odložiti tako da sadržaj ne dođe u kontakt sa drugim namirnicama ili površinama.

Ako je konzerva procurela, obratite pažnju i na proizvode koji su bili neposredno uz nju, jer je njihov sadržaj mogao doći u kontakt sa tečnošću iz oštećene ambalaže.

Posebno obratite pažnju ako sadržaj prska

Ako prilikom otvaranja iz konzerve naglo počnu da izlaze tečnost ili pjena, nemojte jesti sadržaj. Isto važi ako primijetite neuobičajenu boju, buđ, zamućenost ili izrazito neprijatan miris.

Kod nekih proizvoda blago šištanje prilikom otvaranja može biti normalno, ali snažno prskanje i izlaženje sadržaja pod pritiskom predstavljaju razlog za oprez.

Sumnjivu konzervu nemojte prinositi licu niti je namjerno mirisati izbliza. Ako je njen sadržaj dospio na radnu površinu, sudoperu ili druge predmete, površinu treba dobro očistiti.

Zašto se posebno pominje botulizam?

Jedan od razloga zbog kojih se oštećena konzervirana hrana smatra potencijalno rizičnom jeste botulizam – rijetko, ali veoma ozbiljno trovanje povezano sa toksinom bakterije Clostridium botulinum.

Rizik je posebno važan kod nepravilno pripremljene domaće zimnice i konzervirane hrane sa niskim sadržajem kiselina, poput određenih vrsta mesa, ribe, mahunarki i povrća.

Važno je da se potencijalno opasna hrana ne može uvijek prepoznati po mirisu, ukusu ili izgledu. Upravo zato sumnjiv sadržaj nikada ne treba probati kako biste provjerili da li je bezbjedan.

Rok trajanja nije jedino što treba provjeriti

Kada pogledate konzervu, prvo ćete vjerovatno potražiti datum na ambalaži. Međutim, stanje proizvoda jednako je važno.

Kod pravilno skladištene i neoštećene konzervirane hrane datum može biti povezan sa kvalitetom proizvoda, ali oštećena ambalaža može predstavljati problem i prije isteka tog datuma.

Zato nemojte koristiti konzervu ako je:

naduvena ili izbočena

duboko udubljena, naročito na ivicama i spojevima

probušena ili napukla

izrazito zarđala

ljepljiva ili curi

oštećena tako da postoji sumnja da je izgubila hermetičko zatvaranje

Sa druge strane, malo udubljenje na sredini konzerve, daleko od šavova i ivica, samo po sebi ne mora značiti da je proizvod nebezbjedan.

Pregledajte konzerve već u prodavnici

Najlakše je problem izbjeći ako ambalažu pregledate prije nego što je kupite. Okrenite konzervu i pogledajte gornju i donju stranu, ivice i spojeve.

Ako primijetite naduvenost, curenje, duboku koroziju ili ozbiljno udubljenje, bolje je izabrati drugi proizvod.

Isto pravilo važi i za konzerve koje već imate kod kuće. Ako se tokom skladištenja pojave nova oštećenja, nemojte pretpostavljati da je sadržaj bezbjedan samo zato što rok još nije istekao.

Kako pravilno čuvati konzerviranu hranu?

Idealno mjesto za konzerve je suva, hladna i provjetrena ostava, bez direktnog sunca i velikih promjena temperature. Ne bi trebalo da budu izložene visokoj temperaturi, velikoj vlazi ili smrzavanju.

Korisno je da starije proizvode držite naprijed, kako biste ih prvo iskoristili, a nove konzerve stavljate iza njih. Povremeno pregledajte zalihe i uklonite one na kojima su se pojavili tragovi curenja, korozije ili deformacije.

Nakon otvaranja, ostatke hrane prebacite u čistu posudu sa poklopcem i čuvajte u frižideru.

Najvažnije je da ne gledate samo datum na ambalaži. Kada je u pitanju konzervirana hrana, izgled same konzerve može biti važan pokazatelj bezbjednosti. Ako je naduvena, curi, jako je zarđala ili ozbiljno oštećena, ne rizikujte – bolje je baciti jednu konzervu nego ugroziti zdravlje, prenosi Ona.rs.