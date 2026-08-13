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Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:19

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Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Na sjevernoj strani ostrva Šipan kod Dubrovnika danas je u popodnevnim satima izbio požar, a na lice mjesta odmah su upućeni vatrogasci i kanaderi, izjavio je komandant dubrovačko-neretvanskog vatrogasnog odreda Stjepan Simović.

Simović je rekao da su na gašenje požara na Šipanu preusmjerena dva kanadera, koji su prethodno učestvovali u gašenju požara na Braču, prenosi Dubrovački dnevnik.

- Kanaderi su upravo dovršili posao na Braču i preusmjereni su na Šipan. Gase požar i mislim da će biti dobro, ali treba biti oprezan jer je teren nepristupačan - rekao je Simović.

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Na terenu su trenutno 27 vatrogasaca iz Dubrovnika i Šipana, kao i dva broda koji sprečavaju eventualno širenje vatre.

Simović je naveo da će vatrogasci na terenu "dežurati cijelu noć".

Vatrogasci su ranije danas na hrvatskom primorju lokalizovali požar na ostrvu Brač.

(Tanjug)

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Hrvatska

Dubrovnik

požar

Vatrogasci

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