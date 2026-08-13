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Disko Krajina na Manjači osvaja region: Mladi iz Srbije hrle ka Banjaluci

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 20:36

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Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

Kočićev zbor na Manjači prerastao je okvire tradicionalne manifestacije i postao festival o kojem se priča širom regiona, a to potvrđuje i najnovija biznis ideja grupe ljudi iz Srbije.

Naime, ekipa okupljena oko projekta "Disko Krajina" odlučila je da spoji ugodno s korisnim, pa za mlade iz Srbije organizuje ekskurziju čiji je glavni cilj preživljavanje pod šatorima na Manjači, uz pivo, pečenje, borbe bikova i zvuke Baje, Ćane i Gocija.

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Kako kažu organizatori, interesovanje omladine iz Srbije je prevazišlo očekivanja, pa su morali proširivati kapacitete.

"Zapravo smo putnička agencija koja ljudima koji žele da posjete Kočićev zbor organizuje prevoz, put do BiH i smještaj sa četiri zvjezdice. Iz Srbije krećemo 29. avgusta rano ujutru, prvo stižemo na doručak u Bijeljini, a potom idemo za Banjaluku. I u subotu i nedjelju, vozićemo naše goste na Manjaču i vraćati ih nazad u hotel. Preko dana su predviđene i fakultativne ekskurzije i obilazak grada, tako da nemaju previše obaveza", objašnjava organizator.

Iako konkretne brojeve još ne otkrivaju, poručuju da je ovo prva godina, ali da je odaziv odličan i da je marketing "odradio svoje", tako da sada već znaju da će i sljedeće godine organizovati ovo putovanje.

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S druge strane, u promotivnim videima na društvenim mrežama, atmosfera se podgrijava.

"Ovo je zadnji voz za putovanje na Manjaču i ostalo je još samo 15 mjesta! Mladi iz Srbije su se skupili i za par dana krećemo na najveći krajiški zbor. Božo, Repa, Ćana, Baja, Goci i ostali stižu! Preko 70.000 ljudi, tri dana piva, pečenja i žurke, a tokom dana borbe bikova i druženje u čast Petru Kočiću", navodi se u najavi.

Putnička ruta obuhvata Beograd, Novi Sad, Inđiju, Rumu i Bijeljinu, pa sve do Banjaluke.

Organizatori poručuju da prijave traju još kratko, tačnije do 15. avgusta, uz jasnu poruku u krajiškom stilu: "Poslije toga – ko je došao, došao je!".

(Srpska info)

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Tagovi :

Manjača

Kočićev zbor

Disko Krajina

Banjaluka

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