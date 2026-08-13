Za policajca Viktora Ćatića predložene mjere zabrane

Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS ispitala je Viktora Ćatića, policijskog službenika koji je u utorak naveče motociklom udario četvero ljudi u Binježevu i Opštinskom sudu u Sarajevu predložila mjere zabrane za njega.

Protiv njega je otvorena istraga zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja" u vezi sa krivičnim djelom "Ugrožavanje javnog saobraćaja".

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On će se jednom sedmično javljati u Policijsku upravu Hadžići, o čemu će navedena PU voditi evidenciju te u slučaju nejavljanja osumnjičenog bez odlaganja o tome obavijestiti Sud.

Takođe, predloženo je i oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije upravljanja putničkim motornim vozilima i motociklima, prenosi Kliks.

"Ukoliko osumnjičeni prekrši navedenu mjeru zabrane prema njemu se može odrediti mjera pritvora", kazali su iz Tužilaštva KS.

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Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se desila u utorak naveče u Hadžićima smrtno je stradala jedna osoba, dok su tri povrijeđene.