Logo

Za policajca Viktora Ćatića predložene mjere zabrane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 21:53

Komentari:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS ispitala je Viktora Ćatića, policijskog službenika koji je u utorak naveče motociklom udario četvero ljudi u Binježevu i Opštinskom sudu u Sarajevu predložila mjere zabrane za njega.

Protiv njega je otvorena istraga zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja" u vezi sa krivičnim djelom "Ugrožavanje javnog saobraćaja".

илу-таласи-26072026

Svijet

Hrabri Ivan uskočio u podivljale talase i u jednom satu spasio nekoliko života

On će se jednom sedmično javljati u Policijsku upravu Hadžići, o čemu će navedena PU voditi evidenciju te u slučaju nejavljanja osumnjičenog bez odlaganja o tome obavijestiti Sud.

Takođe, predloženo je i oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije upravljanja putničkim motornim vozilima i motociklima, prenosi Kliks.

"Ukoliko osumnjičeni prekrši navedenu mjeru zabrane prema njemu se može odrediti mjera pritvora", kazali su iz Tužilaštva KS.

Пожар

Region

Vatra na sve strane: Gori u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se desila u utorak naveče u Hadžićima smrtno je stradala jedna osoba, dok su tri povrijeđene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Ćatić

Sarajevo

mjere zabrane

Tužilaštvo Kantona Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Komentari (0)

Pročitajte više

Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Preminule 273 osobe

22 h

0
Запалио се брод у мору код Турске, туристи скакали у море да се спасу.

Svijet

Zapalio se brod sa više od 100 turista: Skakali u more nakon što je buknula vatra

23 h

0
ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

BiH

CIK BiH dijeli kazne po sopstvenom tumačenju, a ni sami ne znaju šta kažnjavaju

23 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

23 h

0

Više iz rubrike

Адис Мушић

Hronika

Tuga: Preminuo mladić povrijeđen u nesreći 3. avgusta

1 d

0
Пожар код Невесиња

Hronika

Vatra blizu kuća: Još jedna besana noć pred mještanima nevesinjskih sela

1 d

0
Ухапшени Данило Цупаћ

Hronika

Hapšenje u Srpskoj po međunarodnoj potjernici

1 d

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Poznat identitet motocikliste koji je poginuo na Manjači

1 d

0

  • Najnovije

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima