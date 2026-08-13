Zapalio se brod sa više od 100 turista: Skakali u more nakon što je buknula vatra

Autor:ATV redakcija
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Više od 100 turista, među kojima je bilo i djece, bilo je prisiljeno skočiti u more nakon što se turistički brod zapalio nedaleko od Fethijea, na jugozapadu Turske.
U dramatičnoj akciji spašavanja svi putnici su evakuisani, a prema prvim informacijama nema poginulih.
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Požar je izbio u četvrtak, 13. augusta, tokom turističkog izleta u blizini zaliva Katranci kod Fethijea. Vatra se brzo proširila brodom, zbog čega su putnici obukli prsluke za spašavanje i skočili u more kako bi se spasili.
Prema izvještajima turskih medija, na brodu se nalazilo 115 osoba.
Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe Obalske straže, pomorske policije i drugih nadležnih službi, dok su u spašavanju učestvovali i brodovi koji su se u trenutku požara nalazili u blizini.
Putnici su nakon evakuacije prebačeni na sigurno i pregledani. Prema dostupnim informacijama, dvije osobe su zbog udisanja dima prevezene u bolnicu, dok je nekoliko djece preventivno pregledano.
More than 100 tourists jumped into the sea from a burning boat in Turkey— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026
The fire broke out during a cruise near Fethiye in the southwest of the country.
The coast guard and marine police arrived at the scene. All 107 people were successfully evacuated. pic.twitter.com/afhpxyXRuQ
Požar je pričinio veliku štetu na plovilu, koje je prema izvještajima gotovo u potpunosti izgorjelo i izgubilo sposobnost plovidbe.
Brod je potom trebao biti odvučen prema obali, a pojedini izvještaji navode i da je počeo tonuti.
Uzrok požara za sada nije poznat. Nadležne turske službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo šta je izazvalo požar, prenosi RadioSarajevo.
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