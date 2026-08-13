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Stejt department: Vraća se prioritet zaslugama i profesionalizmu, ukida se program DEI

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 21:20

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Стејт департмент: Враћа се приоритет заслугама и професионализму, укида се програм ДЕИ
Foto: Brett Sayles/Pexels

Američki Stejt department objavio je da napušta programe raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije u diplomatskoj obuci, vraćajući prioritet zaslugama i profesionalizmu.

- Stejt department je okončao ideološki ekstremnu i diskriminatornu agendu raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije /DEI/, vraćajući zasluge, rigoroznost i odgovornost diplomatskoj službi i preusmjeravajući obuku na praktične diplomatske vještine koje služe zajedničkim interesima američkog naroda - navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da spoljna služba treba da se fokusira na zaštitu nacionalnih interesa SAD, na borbu protiv neprijateljskih sila, terorizma, šverca droge i ilegalne imigracije, umjesto da troši svoje napore na ideološku obuku i promociju rodnih normi.

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Stejt department napominje da je neprihvatljiv sadržaj uključivao temu "sistemskog rasizma" i "privilegija bijelaca" na časovima rijetkih jezika, uključujući urdu, bengalski i hebrejski, kao i smjernice o upotrebi izmišljenih zamjenica poput "Ze" /Ze/i "Zir" /Zir/.

- Takve prakse izazivaju podjele unutar tima i smanjuju efikasnost diplomatskih misija - naglašava se u saopštenju.

Ubrzo nakon stupanja na dužnost 47. predsjednika, Donald Tramp je izdao izvršnu naredbu kojom se okončavaju programi DEI unutar saveznih institucija.

(Srna)

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Amerika

Stejt department

Donald Tramp

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