Ko o čemu pred izbore, bošnjački političari o konstitutivnosti naroda u BiH

Poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH je, izgleda, dosadno na ljetnoj pauzi, a stranački šefovi vjerovatno više ne daju da se ide na godišnje odmore.

Jer - izbori su ove godine. Kako više nema prilike da sa govornice bombarduju potencijalne birače kako bi prikupili koji politički poen, u Sarajevu su se dosjetili nevjerovatne priče i još nevjerovatnijih tvrdnji. Elmedin Konaković i Šemsudin Mehmedović kažu da Bošnjaci nisu dovoljno zastupljeni u zajedničkim institucijama. Branka Dakić.

Konferencija o konstitutivnosti naroda u BiH, koju su prošle sedmice organizovali Elmedin Konaković i Šemsudin Mehmedović, očigledno nije imala odjek kakav su organizatori očekivali, pa je Mehmedović odlučio da još jednom pokuša da pričom o nedovoljnoj zastupljenosti Bošnjaka u zajedničkim institucijama dopre do javnosti ili barem potencijalnih glasača.

Uvjerava da većina rukovodećih pozicija u institucijama na nivou BiH pripada Srbima i Hrvatima i rješenje vidi u izmjeni Zakona o upravi BiH.

„Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu BiH. Ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja“, rekao je poslanik Mješovitog kluba u PD PS BiH Šemsudin Mehmedović.

Poslali smo mejl Agenciji za državnu službu i pitali ih jesu li tačne ove tvrdnje, odgovora nema. Upit smo poslali i većini institucija na nivou BiH sa pitanjem o konstitutivnoj zastupljenosti naroda. Oni koji su nam poslali odgovor demantuju Šemsudina Mehmedovića.

„Ukupan broj rukovodećih državnih službenika po nacionalnoj pripadnosti je šest. Od toga su dva Srbina, dva Hrvata i dva Bošnjaka“, navode iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

„U Ministarstvu civilnih poslova BiH na rukovodećim pozicijama su četiri Bošnjaka, troje Srba i troje Hrvata“, navode iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Tri su rukovodeća državna službenika: jedan Bošnjak i dva Srbina.

„Predsjednik VSTS – Bošnjak, potpredsjednici – jedan Srbin i jedan Hrvat. Članovi Savjeta – pet Bošnjaka, četvoro Srba, dvoje Hrvata“, kazali su iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Mehmedovićeva inicijativa, jasno je i njemu, ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Inicijativu ne podržavaju ni srpski ni hrvatski poslanici. Ovo je, kažu, populistička priča za prikupljanje jeftinih poena, ali spornije je to što nije u potpunosti tačna.

„Ipak, treba malo to gledati šire, pa pogledati kakvo je stanje u Ministarstvu inostranih poslova, kakvo je stanje u Ministarstvu odbrane i ne možete izvlačiti samo ono što vama odgovara“, rekao je poslanik Kluba PDP-SDS-Liste za pravdu i red u PD PS BiH Branislav Borenović.

„Gospodin Mehmedović već profesionalno duže vrijeme pokušava da negira konstitutivnost naroda i pokušava spinovati da su Bošnjaci ugroženi, što je apsolutno netačno. To je samo pokušaj pred izbore da se prikaže kao da je on zaštitnik bošnjačkog naroda. S druge strane, sve bošnjačke stranke, pa i stranka Mehmedovića se predstavljaju kao građanske, a onda su strogo u suprotnosti sa onim što promovišu — strogo zapošljavanje po nacionalnoj pripadnosti. S druge strane, imamo situaciju da se u BiH danas možeš izjasniti kao jedno, sutra kao drugo“, kazao je zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH Marinko Čavara.

„Njegove inicijative su apsurdne i nedopustive. To je još jedan udar na Dejtonski mirovni sporazum i činjenica da bošnjačke elite ne posustaju da marginalizuju Srbe i Hrvate u BiH, što Dejton nije propisao“, istakla je šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH Sanja Vulić.

Vulić Mehmedovića podsjeća da sva tri konstitutivna naroda u BiH imaju ista prava, što u Federaciji često zaboravljaju. Treba ga podsjetiti i da sjednica Predstavničkog doma u ovom mandatu najvjerovatnije neće biti, pa nije baš jasno kada, kako i kome je Mehmedović planirao da podnese inicijativu za izmjenu Zakona o upravi.