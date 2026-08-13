Logo

Ko o čemu pred izbore, bošnjački političari o konstitutivnosti naroda u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Branka Dakić
13.08.2026 22:05

Komentari:

1
Застава БиХ
Foto: ATV

Poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH je, izgleda, dosadno na ljetnoj pauzi, a stranački šefovi vjerovatno više ne daju da se ide na godišnje odmore.

Jer - izbori su ove godine. Kako više nema prilike da sa govornice bombarduju potencijalne birače kako bi prikupili koji politički poen, u Sarajevu su se dosjetili nevjerovatne priče i još nevjerovatnijih tvrdnji. Elmedin Konaković i Šemsudin Mehmedović kažu da Bošnjaci nisu dovoljno zastupljeni u zajedničkim institucijama. Branka Dakić.

Konferencija o konstitutivnosti naroda u BiH, koju su prošle sedmice organizovali Elmedin Konaković i Šemsudin Mehmedović, očigledno nije imala odjek kakav su organizatori očekivali, pa je Mehmedović odlučio da još jednom pokuša da pričom o nedovoljnoj zastupljenosti Bošnjaka u zajedničkim institucijama dopre do javnosti ili barem potencijalnih glasača.

Uvjerava da većina rukovodećih pozicija u institucijama na nivou BiH pripada Srbima i Hrvatima i rješenje vidi u izmjeni Zakona o upravi BiH.

„Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu BiH. Ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja“, rekao je poslanik Mješovitog kluba u PD PS BiH Šemsudin Mehmedović.

Poslali smo mejl Agenciji za državnu službu i pitali ih jesu li tačne ove tvrdnje, odgovora nema. Upit smo poslali i većini institucija na nivou BiH sa pitanjem o konstitutivnoj zastupljenosti naroda. Oni koji su nam poslali odgovor demantuju Šemsudina Mehmedovića.

„Ukupan broj rukovodećih državnih službenika po nacionalnoj pripadnosti je šest. Od toga su dva Srbina, dva Hrvata i dva Bošnjaka“, navode iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

„U Ministarstvu civilnih poslova BiH na rukovodećim pozicijama su četiri Bošnjaka, troje Srba i troje Hrvata“, navode iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Tri su rukovodeća državna službenika: jedan Bošnjak i dva Srbina.

„Predsjednik VSTS – Bošnjak, potpredsjednici – jedan Srbin i jedan Hrvat. Članovi Savjeta – pet Bošnjaka, četvoro Srba, dvoje Hrvata“, kazali su iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Mehmedovićeva inicijativa, jasno je i njemu, ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Inicijativu ne podržavaju ni srpski ni hrvatski poslanici. Ovo je, kažu, populistička priča za prikupljanje jeftinih poena, ali spornije je to što nije u potpunosti tačna.

„Ipak, treba malo to gledati šire, pa pogledati kakvo je stanje u Ministarstvu inostranih poslova, kakvo je stanje u Ministarstvu odbrane i ne možete izvlačiti samo ono što vama odgovara“, rekao je poslanik Kluba PDP-SDS-Liste za pravdu i red u PD PS BiH Branislav Borenović.

„Gospodin Mehmedović već profesionalno duže vrijeme pokušava da negira konstitutivnost naroda i pokušava spinovati da su Bošnjaci ugroženi, što je apsolutno netačno. To je samo pokušaj pred izbore da se prikaže kao da je on zaštitnik bošnjačkog naroda. S druge strane, sve bošnjačke stranke, pa i stranka Mehmedovića se predstavljaju kao građanske, a onda su strogo u suprotnosti sa onim što promovišu — strogo zapošljavanje po nacionalnoj pripadnosti. S druge strane, imamo situaciju da se u BiH danas možeš izjasniti kao jedno, sutra kao drugo“, kazao je zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH Marinko Čavara.

„Njegove inicijative su apsurdne i nedopustive. To je još jedan udar na Dejtonski mirovni sporazum i činjenica da bošnjačke elite ne posustaju da marginalizuju Srbe i Hrvate u BiH, što Dejton nije propisao“, istakla je šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH Sanja Vulić.

Vulić Mehmedovića podsjeća da sva tri konstitutivna naroda u BiH imaju ista prava, što u Federaciji često zaboravljaju. Treba ga podsjetiti i da sjednica Predstavničkog doma u ovom mandatu najvjerovatnije neće biti, pa nije baš jasno kada, kako i kome je Mehmedović planirao da podnese inicijativu za izmjenu Zakona o upravi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Komentari (1)

Pročitajte više

Јована Јеремић

Scena

Operisana Jovana Jeremić

21 h

0
Наставница помаже ученику при учењу.

Svijet

Nastavnica hemije 30 puta zlostavljala i ljubila drugog

21 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Za policajca Viktora Ćatića predložene mjere zabrane

21 h

0
Витебск - Борац

Fudbal

Drama na kvadrat: Jurkas heroj, Borac u plej-ofu nakon penala

21 h

4

Više iz rubrike

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

BiH

CIK BiH dijeli kazne po sopstvenom tumačenju, a ni sami ne znaju šta kažnjavaju

23 h

0
Струја

BiH

Nina Borić prijavila Slavena Kovačevića zbog blokade priključka struje

23 h

0
На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага

BiH

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

23 h

0
Камионџије из региона

BiH

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

1 d

0

  • Najnovije

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima