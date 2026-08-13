Nastavnica hemije 30 puta zlostavljala i ljubila drugog

Sali-En Boven (64) navodno je flertovala s tinejdžerom u sveobuhvatnoj školi za dječake u sjevernom Londonu, prije nego što je imala seks s njim 20 do 30 puta krajem 1980-ih.

Porotnici Krunskog suda u Harouu čuli su da je učiteljica, koja je tada imala 25 godina, takođe dozvolila drugom dječaku da joj dodirne grudi i poljubi je tokom ručka u kafiću blizu škole između 1986. i 1988. godine.

Boven iz Hemel Hempsteda, Hartfordšir, optužena je po šest tačaka optužnice za nepristojan napad na prvog dječaka i po dvije tačke optužnice protiv drugog obojica su imali između 14 i 15 godina.

Ona poriče sve optužbe protiv sebe i tvrdi da je u to vrijeme imala zdravstveno stanje koje je značilo da joj je bilo "nemoguće" da ima seks.

Tužiteljka Madlen Vulf rekla je poroti od osam žena i četiri muškarca: "Tužiteljstvo tvrdi da je gospođica Boven, dok je radila u školi, flertovala prema ovoj dvojici dječaka i podsticala ih i upuštala se u seksualne odnose s obojicom, a oni su imali između 14 i 15 godina. Seksualno zlostavljanje bilo je znatno gore prema prvom učeniku koji je imao seksualni odnos. Kod drugog učenika zlostavljanje bilo je ograničeno na neprimjereno ljubljenje. Tužilaštvo ne sugeriše da se gospođica Boven na silu prisilila bilo kog od dječaka. Površno gledano, ovi dječaci su možda djelovali spremno da se upuste u flert i seksualne aktivnosti. Ali tužilaštvo vas podsjeća da je ona bila učiteljica na poziciji od povjerenja i autoriteta. Flertujući s njima i upuštajući se u seksualne aktivnosti s njima, zloupotrebljavala je svoj položaj za sopstveno seksualno zadovoljstvo. Pošto su ovi dječaci bili eksploatisani na taj način, svaki očigledan pristanak s njihove strane nije postojao iskren pristanak na seksualnu aktivnost. Ona je negirala bilo kakav oblik seksualne aktivnosti, bilo da se radi o ljubljenju ili seksualnom odnosu s bilo kim od njih", navela je tužiteljka Madlen Vulf.

Kada se Boven pridružila školi kao nastavnica hemije, to joj je bio prvi posao, rečeno je sudu, i upoznala je prvu žrtvu iako nije bio ni na jednom njenom času.

Gospođa Vulf rekla je sudu da je Boven navela dječaka da se osjeća „posebno“ i kao da ga je izabrala „od svih ostalih učenika u toj školi“. Rekao je da su zajedno provodili vrijeme za ručak, ponekad s drugim učenicima, i da bi autobusom iz škole išli zajedno.

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"Što se njega tiče, njihova veza otišla je do tačke kada je mislio da mu je ona djevojka – da je voli i da ona voli njega."

Porota je čula da je jedan od dječaka na ručkovima mogao biti druga žrtva u ovom slučaju.

Dječak je policiji rekao da je seksualna veza počela u proljeće 1988. i trajala je do avgusta te godine.

Sjetio se jednog ručka kada su on i neki prijatelji listali pornografski časopis, a Boven im ga je oduzela. Očekivao je da će mu ga konfiskovati.

Ali gospođa Vulf rekla je: "U stvari, ono što je gospođica Boven uradila jeste da je otvorila stranice i pokazala na sliku gole žene i rekla da je pička te žene slična njenoj."

U video-intervjuu dječak je policiji rekao: "Sjećam se jednog incidenta prije nego što sam zapravo spavao s njom. Jedan od drugih dječaka je ukrao pornografske časopise i donio ih u kafić."

"Uzela sam jedan od porno-časopisa“, rekla mi je nakon što su svi ostali momci otišli. „Daj mi časopis"… Pokazala je na plavušu. Pokazala je na svoju vaginu i rekla "to je kako moj izgleda."

Porota je čula da je zbog toga dječak autobusom krenuo s njom kući u Golders Grin, gdje su se poljubili u njenom stanu.

U kasnijim prilikama, gospođa Vulf rekla je da se to nastavilo tako da je Boven koristila dječaka za masturbaciju, a zatim i do seksa.

"Rekao je da nikada ranije nije imao seks i da mu je ona morala reći da jesu", rekla je gospođa Vulf.

Sud je čuo da je dječak bio „redovni posjetilac“ Bovenove kuće tokom ljetnjih praznika 1988. godine, i da vjeruje da su imali seks između 20 i 30 puta, kao i oralni seks jedan na drugom, ali mu „nije bilo dozvoljeno“ da prenoći.

Dječak je takođe rekao policiji da su jednom imali seks u kući njene prijateljice, a Boven ga je jednom masturbirala dok je bila u vagonu metroa. Rekao je da se „zaljubio“ u nju.

On je u sredu rekao sudu da mu je, nakon što je drugi put imao seks s Boven, ona rekla: "Pa, definitivno više nisi djevstvenik."

Gospođa Vulf rekla je da se dječak sjetio da mu je Boven rekla da drugi nastavnici znaju i da je ona napustila školu.

Do ljeta je dječakova majka postala sumnjičava i nazvala je Boven, koja je negirala da se bilo šta dešava.

Poslat je da ostane kod sestre na sjeveru Engleske i dok je bio odsutan, njegova majka je primila „broj poziva“ od „žene“ na fiksnom telefonu, za koju je shvatila da je Boven.

Dječak se vratio poslije nedjelju dana i par je nastavio vezu, što je navelo njegovu majku da pozove školu. Rečeno joj je da Boven više ne radi tamo bez „nikakvog razloga ili objašnjenja“, čula je porota.

Posljednji put kada su vodili ljubav, Boven je rekla dječaku da napušta Veliku Britaniju kako bi ostala u kibucu u Izraelu, što ga je ostavilo s osjećajem „napuštenosti i zbunjenosti“.

Rekao je sudu: "Mislim da je samo htjela da me se riješi. To mislim već nekoliko godina."

"Zvučaće glupo, ali nisam znao šta da mislim. Nisam želio da priznam da sam povrijeđen."

Dječak je prvo otkrio navodno zlostavljanje uključujući detalje o ručkovima u kafiću i seksu partnerki, sada svojoj ženi, koja mu je rekla da ode u policiju, što je on i učinio 2014. godine.

Kada je Boven intervjuisana 2015. godine, rekla je da je dječak bio „malo dosadan“ i "zaljubljen" u nju i pratio je unaokolo - ponekad vičući "pusti me da pođem s tobom kući".

Jednom prilikom sjetila se kako je pratio njenu kuću do Golders Grina, stavio nogu na vrata i zamolio da uđe, ali je tvrdila da ga nikada nije pustila u svoj stan.

Gospođa Vulf rekla je: "Gospođa Boven je rekla policiji da je svaki iskaz o seksualnoj vezi između njih samo čista fantazija. Nikada se nije dogodilo."

Boven se složila da je otišla u pab gdje su išli učenici šestog razreda, ali je rekla da to nikada nije bilo s dječakom i da nije znala ako je bio tamo.

Ona je negirala da je otpuštena i rekla da je napustila školu jer je to bilo "mnogo muke" i da je dobila "neželjenu pažnju" od drugih članova osoblja i učenika zbog toga što je bila jedna od rijetkih žena nastavnica.

"Rekla je da nema pojma zašto bi izmislio te optužbe", dodala je gospođa Vulf.

Boven je ponovo intervjuisana 2024. godine kada je negirala tvrdnje, uključujući i incident u časopisu, ali je rekla da je mislila da je podnosilac žalbe bio zaljubljen u nju jer je sjedio pored nje u autobusu i rekao da mu je najbolja prijateljica.

Kao rezultat optužbi, Boven se suočila sa saslušanjem pred Upravom za regulisanje nastave 2022. godine.

Drugi učenik pročitao je o saslušanju TRA na internetu i javio se nakon ohrabrenja svoje supruge i porodice. Intervjuisan je 2024. godine kada se prisjetio "mladog i atraktivnog" Bovena, s kojim je takođe provodio vrijeme za ručak.

Tvrdio je da su ga školski drugovi „nagovorili“ da je poljubi. Gospođa Vulf rekla je: "Naginjao bi se prema njoj, a ona bi se nagnula naprijed da ga poljubi."

Takođe se sjećao da joj je dodirivao grudi i stavljao ruku blizu međunožja – na šta „ona nije negativno reagovala“, rekla je gđa Vulf.

"Sjećao se prilika kada su razgovarali o pornografskim časopisima. Ona je listala sadržaj i upuštala se u neprimjeren razgovor s učenicima."

Drugi dječak rekao je da bi takođe pješke otišao kući s Bovenom i sjetio se "nekoliko prilika" kada su se poljubili.

"On je jasan da ovo nije bio dubok ili strastven poljubac… ali tužilaštvo kaže da se radilo o ponovljenom i neprimjerenom seksualnom ponašanju prema učeniku koje nije mogla da ne primijeti da je privlači", rekla je gospođa Vulf.

Boven je rekla policiji da se ne sjeća drugog podnosioca žalbe, negirala je da ga je poljubila i rekla da je uvijek profesionalno obučena.

Takođe je tvrdila da ima zdravstveno stanje vaginalnu septumu zbog kojeg je bilo "izuzetno bolno" i "nemoguće" imati seks tokom perioda na koji se odnose navodi.

Gospođa Vulf dodala je: "Tužba nije da je ona upotrijebila silu s ovo dvoje tinejdžera. Tužba protiv nje je da je zloupotrebila svoj položaj moći nad njima. Upustila ih je u ponašanje koje oni u tim godinama nisu mogli da razumiju ili na koje zaista nisu pristali."

"Mlada kakva god bila, nije bila njihova vršnjakinja i nije imala pravo da se prema njima ophodi kao prema odraslima. Bila je učiteljica kojoj je povjerena briga i dobrobit njenih učenika."

"Činjenica da je gospođica Boven bila i jeste žensko ne čini ponašanje koje je počinila manje ozbiljnim. To su bili dječaci uzrasta od 14 do 15 godina. Bila su djeca. Ona je bila odrasla osoba na vlasti. Zakon štiti djecu od seksualne eksploatacije bez obzira na pol odrasle osobe ili djeteta."

"Nije bitno da li su dječaci u tom trenutku djelovali polaskano ili opčinjeno, već da li je gospođica Boven prešla granice koje postoje da bi ih zaštitila."

Boven, koju brani Mark Kimzi, negira osam tačaka optužnice za nepristojan napad.

Suđenje se nastavlja, prenosi Dejli mejl.