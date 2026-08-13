Minić: Odmor u Srpskoj je i podrška našoj privredi, našim ljudima i domaćem turizmu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da odmor u Srpskoj znači podršku domaćoj privredi, ljudima i turizmu.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske donijela Uredbu o turističkim vaučerima od 100 KM, koji se mogu iskoristiti za najmanje dva uzastopna noćenja.

- Želim da što više naših ljudi ove godine odmor provede u Srpskoj, da upoznaju naše ljepote i podrže domaće ugostitelje. Odmor u Srpskoj je i podrška našoj privredi, našim ljudima i domaćem turizmu - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Želim da što više naših ljudi ove godine odmor provede u Srpskoj, da upoznaju naše ljepote i podrže domaće ugostitelje.

Donijeli smo Uredbu o turističkim vaučerima od 100 KM, koji se mogu iskoristiti za najmanje dva uzastopna noćenja.

Odmor u Srpskoj je i podrška našoj privredi, našim… — Savo Minić (@minic_savo) August 13, 2026

Vlada Republike Srpske danas je, s ciljem razvoja domaćeg turizma, donijela Uredbu o dodjeli turističkih vaučera građanima Srpske za subvencionisano korištenje usluga u ugostiteljskim objektima za smještaj.

Predviđeno je da građanin Republike Srpske može koristiti jedan turistički vaučer u vrijednosti od 100 KM pod uslovom da ostvari najmanje dva noćenja zaredom, koje uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.