Oglasilo se Ministarstvo: Mljekarski sektor pokazuje izuzetnu stabilnost

Mljekarski sektor u Republici Srpskoj pokazuje izuzetnu stabilnost što potvrđuju i konkretni podaci iako je cjelokupni mljekarski sektor u Evropi pogođen krizom, navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

"Za kapitalne investicije u poljoprivredi ove godine rezervisana su sredstva u iznosu od 68 miliona KM, pri čemu je najveći dio usmjeren upravo u mljekarski sektor, odnosno u modernizaciju opreme, nabavku mehanizacije i unapređenje uslova rada.

Podsjećamo da proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj nema značajnih odstupanja i odvija se u potpunosti u planiranim okvirima", navode iz Ministarstva.

​Takođe, broj muznih grla u sistemu podsticaja bilježi rast, što jasno govori o održanju i širenju kapaciteta domaćih farmi.

"Kao i u svakoj drugoj privrednoj grani, dinamika tržišta dovodi do toga da se pojedinačni subjekti gase, ali se istovremeno otvaraju i razvijaju nove, savremenije farme. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlada Republike Srpske nastaviće, kao i do sada, da usko sarađuju sa poljoprivrednim proizvođačima, slušaju njihove potrebe na terenu i pravovremeno reaguju institucionalnim mjerama.

Zvanični rezultati dokazuju da je domaća poljoprivreda na putu daljeg razvoja i stabilnosti, uprkos svim izazovima na globalnom tržištu", navode iz Ministarstva.